Невестка стрелка в коттеджном поселке в Вешках рассказала о свекре

В доме мужчины, устроившего стрельбу по правоохранителям в Вешках, обнаружили огромный арсенал незаконного оружия и боеприпасов. По предварительной версии, мужчина погиб во время пожара, который инициировал сам. Возбуждено уголовное дело, ситуация находится на контроле у прокуратуры Московской области и лично главы СК Александра Бастрыкина. Все, что известно о ЧП и как развиваются события, – в нашем материале.



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Стрельба в Вешках

По предварительным данным, 61-летний мужчина, устроивший 30 марта стрельбу из своего дома в Вешках, погиб во время пожара, который инициировал сам. По данным ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, мужчине предложили сдаться, но он отказался.



Когда в доме начался пожар, ему было предложено сдаться. Он отказался выходить, остался в горящей части дома. Погиб.



Предположительно, его останки нашли на третьем этаже во время разбора завалов после того, как пожар был ликвидирован.

Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин заявил, что разрешение на оружие было выдано мужчине на законных основаниях



Валерий Грибакин официальный представитель Росгвардии Выяснилось, что данный гражданин имел судимость в 1976 году, это было 45 лет назад. И в соответствии с действующим законодательством судимость была погашена. Таким образом, у правоохранительных органов не было никаких оснований отказывать ему в соответствующих разрешениях на законное хранение шести единиц оружия. Разрешения были выданы установленным порядком с соблюдением всех необходимых законом требований.

Грибакин также опроверг информацию о том, что мужчина, устроивший стрельбу в Подмосковье, владел ЧОПами. Ранее такие сведения появились в СМИ. "Он никогда не был владельцем или руководителем ЧОПа. Соответствующая лицензия ему никогда не выдавалась", – заявил Грибакин.

После произошедшего Следственный комитет проведет экспертизу останков. Кроме того, мужчине посмертно будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза. Она поможет определить, какие были мотивы у стрелявшего, и понять особенности его психики.

Источник в правоохранительных органах сообщил, что в последние месяцы мужчина вел себя неадекватно и строил бункер.





Где-то полгода назад он начал строить себе бункер и запасаться продуктами питания. Позже он приказал дочери приехать к нему в особняк с зятем и двумя детьми 4 и 8 лет. Он начал их третировать и даже угрожать оружием.

Отмечается, что Барданов нередко устраивал стрельбу на своем участке. Также источник сообщил, что мужчина мог находиться в стрессе из-за того, что узнал о возбуждении в отношении него уголовного дела. "Родственникам он говорил, что его запугивают. Под наблюдением у психиатра он не состоял, за помощью не обращался", – рассказал источник.

Также будет назначен ряд других экспертиз, включая генетическую, пожарно- и взрывотехническую, баллистическую. На данный момент на территории дежурят сотрудники правоохранительных органов, помещение осматривают специалисты-взрывотехники, криминалисты и следователи.



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Кто стрелок?

По данным СМИ, подозреваемым является генеральный директор фирмы по оптово-розничной торговле и строительству Владимир Барданов.

После осмотра в его доме был обнаружен богатый арсенал оружия. Фотографии опубликовал в своем телеграм-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн. "С таким количеством оружия и боеприпасов оборону в укрепленном доме-крепости можно держать не один час", – прокомментировал Хинштейн.





Александр Хинштейн депутат Госдумы На самом деле операция проведена СОБРом Росгвардии блестяще. То, что при таком объеме арсенала никто из соседей и родственников стрелка не пострадал, а потери самого СОБРа ограничились легким ранением (рикошетом), можно смело назвать успехом.

Один из местных жителей в разговоре с журналистами сообщил, что стрелок мог быть преступным авторитетом еще с 90-х. Также мужчина учился в одном классе с актером театра Моссовета Александром Бобровским, однако после школы они уже не общались. "Но могу сказать, что в школе мы дружили. Он был скрытым лидером, с большим авторитетом. Причем он ничего для этого не делал", – рассказал Бобровский.

По неподтвержденной информации, стрелок не только ранее был судим, но и разыскивался за долги по налогам. При этом в СМИ сообщалось, что мужчина не бедствовал, владел большой коллекцией автомобилей и дорогих мотоциклов. Сосед Игорь рассказал Москве 24, что Барданов ездил на "харлее".





Игорь сосед подозреваемого В магазине встретились, он с девушкой был, покупали продукты. Выглядел хорошо одетым, позитивное выражение лица. До этого видел его на мотоцикле, ездил на "харлее".

Также известно, что на территории двора коттеджа Барданова проживали различные животные. "Барданов время от времени сдавал свой особняк вместе с частным зоопарком, устроенным им для съемок фильмов. В его зоопарке были кабан, два тигра, медведь, пума, козы, цесарки, курицы, павлин", – рассказал источник в правоохранительных органах.

А Москве 24 соседи рассказали, что до происшествия с участка Барданова улетел филин. По словам мужчины, когда птицу принесли Барданову, он сказал, что филин ему не нужен. В итоге неравнодушные сами пристроили птицу.

Все животные, которые содержались на участке Владимира Барданова, не пострадали в результате штурма дома и пожара. Их судьба решится 1 апреля, однако родственники погибшего не собираются их отдавать.



Фото: СК РФ

Семья в шоке

Невестка Владимира Барданова Анна, открывшего стрельбу по силовикам в подмосковных Вешках, рассказала Москве 24, что семья в шоке от произошедшего. "Мы были там (в доме свекра. – Прим. Москвы 24) две недели назад и вообще не ожидали, что такое может случиться", – сообщила невестка.





Анна невестка стрелка У нас шок в семье. Мы сами не ожидали, что проснемся и такое случится. Все было нормально. Он не пил, не курил, был здравомыслящий. Он храм отреставрировал. Молился всегда. Был верующим человеком…

Также женщина опровергла сообщение СМИ о том, что на территории дома у Барданова был целый зоопарк: "Никаких зоопарков нет! Это все ложь! Да, там был медведь и хорьки, зоопарка нет".

Кроме того, женщина сообщила, что оружие было хобби свекра и, "возможно, у него была своя коллекция".

Как проходил штурм

Утром 30 марта правоохранители пришли в дом к 61-летнему мужчине с проверкой на наличие незаконного хранения оружия. На участок сотрудники зашли, предъявив жене подозреваемого постановление суда об осмотре дома.





Татьяна Петрова руководитель пресс-службы ГУ МВД по Московской области В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий в целях проверки информации о причастности местного жителя 1960 года рождения к незаконному обороту оружия (сотрудники правоохранительных органов. – Прим. ред.) прибыли к частному дому в городском округе Мытищи. Полицейские предъявили жене подозреваемого постановление суда о проведении осмотра жилого помещения и вошли на участок.

В этот момент мужчина начал стрелять из окна и бросил две гранаты. На тот момент в доме, кроме стрелка, находились еще четверо человек: жена, дочь, зять и внук мужчины. Сначала сообщалось, что женщины с внуком вышли из дома, а зять остался. Однако позже в МВД подтвердили, что в доме остался только один стрелок.

Сотрудники СОБРа и ОМОНа пошли на штурм здания. Все это время подозреваемый продолжал отстреливаться. Во время штурма был ранен один из сотрудников спецназа, его госпитализировали.

В районе 7 вечера в доме начался пожар, огонь охватил все здание. Сообщалось, что мужчина поджег свой склад, где хранилось оружие. Пожар на площади 65 квадратных метров потушили после 10 вечера.

По факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов возбуждено уголовное дело. Ситуация взята на контроль прокуратурой Московской области и лично главой СК Александром Бастрыкиным. Расследование продолжается.

