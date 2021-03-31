Животные не пострадали при пожаре в доме в Вешках, где мужчина устроил стрельбу

12:56
Фото: Telegram-канал "112"
Животные, которые содержались на участке Владимира Барданова, открывшего огонь по правоохранителям в подмосковных Вешках, не пострадали в результате штурма дома и пожара. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
"Барданов время от времени сдавал свой особняк вместе с частным зоопарком, устроенным им для съемок фильмов. В его зоопарке были кабан, два тигра, медведь, пума, козы, цесарки, курицы, павлин. Все животные целы", – заявил он.
По словам источника, судьба животных решится 1 апреля, поскольку в настоящее время специалисты производят опись обнаруженного оружия.
"Завтра же будет решаться, куда устроить этих животных", – сказал он.
Как сообщили РИА Новости в экстренных службах Подмосковья, обнаруженные у Барданова животные – абсолютно ручные, все документы на них в порядке, поэтому родственники погибшего не собираются их отдавать.
30 марта в поселке Вешки мужчина открыл стрельбу по сотрудникам Росгвардии и забаррикадировался в своем доме. В результате штурма, в ходе которого правоохранители применили гранатомет, стрелок погиб. Рассматривается версия о том, что он скончался при возникшем пожаре. Его тело обнаружили после того, как огонь ликвидировали.
Сосед Барданова рассказал Москве 24 о зоопарке на его участке. Очевидец заявил, что соседи якобы держали у себя коров и тигра или медведя. Сосед также отметил, что стрелок проживал в поселке 10–15 лет.
В отношении стрелка следователи возбудили уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Ход расследования взяли на контроль глава СК Александр Бастрыкин и прокуратура Московской области.
Житель поселка Вешки рассказал о личном зоопарке мужчины, устроившего стрельбу
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