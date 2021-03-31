Устроившему стрельбу в Вешках мужчине проведут посмертную психиатрическую экспертизу – СМИ

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Устроившему стрельбу в подмосковных Вешках мужчине проведут посмертную психолого-психиатрическую экспертизу. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Ранее тело стрелявшего было найдено после пожара в его коттедже при разборе завалов.

"В рамках уголовного дела ему (погибшему мужчине. – Прим. ред.) будет назначена комплексная посмертная психолого-психиатрическая экспертиза для проверки психического состояния", – рассказал источник.

Он объяснил, что экспертиза призвана определить психологические особенности человека. Кроме того, она поможет определить мотивы действий стрелявшего.

По словам источника, сильно обгоревшее тело мужчины обнаружили в районе чердака дома.

"По предварительным данным, мужчина погиб от опасных факторов пожара", – заявил источник.

Площадь пожара, охватившего коттедж, составила 65 квадратных метров.

30 марта в поселке Вешки мужчина открыл стрельбу по сотрудникам Росгвардии и забаррикадировался в своем доме. Вокруг коттеджа оперативно выставили оцепление.

По данным СМИ, в момент стрельбы в доме находились пять человек, включая стрелка. Впоследствии люди покинули дом и мужчина остался в помещении один.

Позднее стало известно, что правоохранительные органы подозревали мужчину 1960 года рождения в незаконном обороте оружия. Представители правоохранительных органов прибыли на участок для проведения обыска. В этот момент мужчина начал стрелять.

В результате стрельбы один из росгвардейцев получил ранение. Он был госпитализирован в Центральную районную больницу Лобни.

В отношении стрелка следователи возбудили уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов.