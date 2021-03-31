Устроившему стрельбу в Вешках мужчине проведут посмертную психиатрическую экспертизу – СМИ

08:03
Фото: телеграм-канал "Москва 24"
Устроившему стрельбу в подмосковных Вешках мужчине проведут посмертную психолого-психиатрическую экспертизу. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Ранее тело стрелявшего было найдено после пожара в его коттедже при разборе завалов.
"В рамках уголовного дела ему (погибшему мужчине. – Прим. ред.) будет назначена комплексная посмертная психолого-психиатрическая экспертиза для проверки психического состояния", – рассказал источник.
Он объяснил, что экспертиза призвана определить психологические особенности человека. Кроме того, она поможет определить мотивы действий стрелявшего.
По словам источника, сильно обгоревшее тело мужчины обнаружили в районе чердака дома.
"По предварительным данным, мужчина погиб от опасных факторов пожара", – заявил источник.
Площадь пожара, охватившего коттедж, составила 65 квадратных метров.
30 марта в поселке Вешки мужчина открыл стрельбу по сотрудникам Росгвардии и забаррикадировался в своем доме. Вокруг коттеджа оперативно выставили оцепление.
По данным СМИ, в момент стрельбы в доме находились пять человек, включая стрелка. Впоследствии люди покинули дом и мужчина остался в помещении один.
Позднее стало известно, что правоохранительные органы подозревали мужчину 1960 года рождения в незаконном обороте оружия. Представители правоохранительных органов прибыли на участок для проведения обыска. В этот момент мужчина начал стрелять.
В результате стрельбы один из росгвардейцев получил ранение. Он был госпитализирован в Центральную районную больницу Лобни.
В отношении стрелка следователи возбудили уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов.
В сгоревшем коттедже в Подмосковье нашли тело мужчины, устроившего стрельбу
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: