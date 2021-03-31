Опубликованы кадры сгоревшего дома стрелка из Вешек

В Сети появилось видео сгоревшего дома в поселке Вешки, в котором накануне забаррикадировался мужчина и начал стрелять по сотрудникам Росгвардии.

На кадрах видна провалившаяся крыша и горелые окна. По некоторым данным, злоумышленник сам инициировал пожар на верхнем этаже дома. Кроме того, в жилище находился незаконный склад оружия, из-за чего были слышны хлопки. Площадь возгорания, охватившего коттедж, составила 65 квадратных метров. Пожарных из соображений безопасности к дому не подпускали.

Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн показал фотографии с арсеналом Владимира Барданова, устроившего стрельбу.

30 марта в поселке Вешки мужчина открыл стрельбу по сотрудникам Росгвардии и забаррикадировался в своем доме.

Правоохранительные органы подозревали мужчину 1960 года рождения в незаконном обороте оружия. Полицейские предъявили жене подозреваемого постановление суда о проведении осмотра жилого помещения и вошли на участок. В этот момент злоумышленник начал стрелять. Вокруг коттеджа оперативно выставили оцепление. Операция длилась несколько часов.

По данным СМИ, в момент стрельбы в доме находились пять человек, включая стрелка. Впоследствии люди покинули дом и мужчина остался в помещении один. В результате стрельбы один из росгвардейцев получил ранение. Он был госпитализирован в Центральную районную больницу Лобни.

Стрелок погиб. Рассматривается версия о том, что он скончался при пожаре. Его тело обнаружили после того, как огонь ликвидировали.

В отношении стрелка следователи возбудили уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Ход расследования взяли на контроль глава СК Александр Бастрыкин и прокуратура Московской области.