СК проведет экспертизу после гибели стрелявшего в Вешках мужчины

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Следственный комитет проведет экспертизу после обнаружения останков мужчины, который забаррикадировался и стрелял по правоохранителям в поселке Вешки, сообщает пресс-служба ведомства.

Человеческие останки нашли на 3-м этаже дома уже после ликвидации возгорания. Сейчас место происшествия оцеплено. После того, как помещения осмотрит специалист-взрывотехник, к работе приступят криминалисты и следователи.

Планируется назначение генетической, пожарно-технической, взрыва-технической, баллистической и других экспертиз. Будут проведены допросы и иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств и мотивов, совершенных преступлений.

Кроме того, устроившему стрельбу мужчине проведут посмертную психолого-психиатрическую экспертизу. Она призвана определить психологические особенности человека. Кроме того, она поможет определить мотивы действий стрелявшего.

30 марта в поселке Вешки мужчина открыл стрельбу по сотрудникам Росгвардии и забаррикадировался в своем доме.

Правоохранительные органы подозревали мужчину 1960 года рождения в незаконном обороте оружия. Представители правоохранительных органов предъявили жене подозреваемого постановление суда о проведении осмотра жилого помещения и вошли на участок. В этот момент мужчина начал стрелять. Вокруг коттеджа оперативно выставили оцепление.

По данным СМИ, в момент стрельбы в доме находились пять человек, включая стрелка. Впоследствии люди покинули дом и мужчина остался в помещении один. В результате стрельбы один из росгвардейцев получил ранение. Он был госпитализирован в Центральную районную больницу Лобни.

Стрелок погиб. Рассматривается версия о том, что он скончался при пожаре, который сам инициировал на верхнем этаже дома. По предварительной информации, там находился незаконный склад оружия. Площадь пожара, охватившего коттедж, составила 65 квадратных метров.

В отношении стрелка следователи возбудили уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Ход расследования взяли на контроль глава СК Александр Бастрыкин и прокуратура Московской области.