Раскрыты подробности подготовки теракта на Крымском мосту

В ФСБ России установили причастных к взрыву, произошедшему 8 октября на Крымском мосту. Известно, что теракт организовало Главное управление разведки Минобороны Украины. По факту случившегося задержаны восемь человек. Рассказываем подробности.



"Будут привлечены к ответственности"

Фото: ФСБ России

По данным ФСБ, теракт в Крыму 8 октября был организован руководителем Главного управления разведки Минобороны Украины Кириллом Будановым, а также сотрудниками и агентурой ведомства. Грузовик, который подорвали на Крымском мосту, перевозил взрывчатку общим весом 22 770 килограммов. Ее закамуфлировали в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой и разместили на 22 паллетах.

Взрывное устройство доставили на полуостров из Украины при помощи подмены документов. В августе его перевезли из морского порта Одессы в болгарский город Русе. Отправителем выступила киевская компания ООО "Транслогистик УА". Затем из Болгарии груз доставили в Грузию и далее – в Армению. С 29 сентября по 3 октября он был растаможен в Ереване. В то же время произошла подмена документов. Отправителем стала значиться фирма из Армении, а получателем – московская компания. Груз с взрывчаткой снова направили в Грузию.

4 октября он пересек российско-грузинскую границу в пункте пропуска Верхний Ларс. Его перевезли на грузовом автомобиле, зарегистрированном в Грузии. К 6 октября взрывчатку доставили в город Армавир Краснодарского края. На следующий день, 7 октября, документы снова подменили. Отправителем стала компания из Ульяновска, а получателем – несуществующая крымская фирма.





из сообщения Центра общественных связей ФСБ В этот же день паллеты были загружены в грузовой автомобиль гражданина России Юсубова Махира 1971 года рождения, который выехал в Симферополь, а 8 октября 2022 года в 06:03 при следовании по Крымскому мосту осуществлен подрыв.

В ФСБ рассказали, что по факту происшествия задержаны восемь человек. Речь идет о пятерых россиянах, а также трех гражданах Украины и Армении. "Все его организаторы и соучастники, в том числе иностранные граждане, будут привлечены к ответственности в соответствии с российским законодательством", – подчеркнули в Центре общественных связей ФСБ.

При этом, по данным СК РФ, установлены 12 причастных к теракту. "В рамках уголовного дела установлены 12 лиц, которые имеют непосредственное отношение к совершению террористического акта. Полученные доказательства свидетельствуют о том, что террористический акт организован спецслужбами Украины", – сказано в сообщении ведомства, где также отмечается, что в ряде регионов РФ были проведены десятки обысков.





Крымский мост представляет собой два параллельных моста – автодорожный и железнодорожный. На первом 8 октября был подорван грузовик. Вместе с тем на железнодорожной части произошло возгорание семи топливных цистерн проезжавшего мимо поезда. В результате обрушились два пролета автомобильной части моста. По факту ЧП возбуждено уголовное дело. Владимир Путин назвал случившееся терактом. Жертвами трагедии стали четыре человека.

Как отреагировали Армения, Грузия и Болгария?

Согласно данным Единого государственного реестра предприятий и организаций Украины (ЕГРПОУ), киевскую компанию "Транслогистик УА" зарегистрировал на себя 25 января житель Закарпатья Руслан Король, прописанный в городе Берегове.

Примечательно, что это произошло за месяц до начала специальной военной операции, проводимой РФ на Украине с 24 февраля. Фирма по основному профилю занимается "вспомогательной деятельностью в сфере транспорта". Среди дополнительных направлений указан грузовой ж/д, автомобильный и морской транспорт. Кроме того, торговля оптом зерном, семенами, а также животными кормами.

После того как ФСБ РФ обнародовала подробности теракта в Крыму, в Генпрокуратуре Армении поручили Службе нацбезопасности возбудить уголовное дело по факту ЧП. Вместе с тем сообщается, что местная таможня не обнаружила рисков в грузе.

"Ввоз вышеуказанного груза в Республику Армения, таможенный контроль, рентгенологическое обследование, таможенное оформление, оформление документов и экспортные процессы прошли надлежащим и законным образом, при рентгенологическом контроле не было обнаружено никаких факторов риска", – рассказали в Комитете госдоходов Армении.

В свою очередь, заместитель министра финансов Грузии Георгий Какауридзе заявил, что грузовик, упомянутый в сообщении ФСБ РФ, не пересекал таможенную границу страны. В МВД республики также сообщили, что грузинская сторона не причастна к трагедии в Крыму.





Александр Дарахвелидзе заместитель главы МВД Грузии Грузия не имеет никакого отношения к упомянутому вопросу. Таможенный контроль в Грузии проходят как транзитные, так и нетранзитные грузы. Такого подозрительного факта зафиксировано не было.

По данным болгарских СМИ, местные правоохранители тоже расследуют информацию о грузе, провезенном через страну для подрыва в Крыму.

