Le Monde: Путин своим визитом в Монголию показал слабость международного права

Владимир Путин прилетел в Монголию, где 3 сентября провел переговоры с руководством страны. Этот визит разозлил Запад: Улан-Батор в свое время обязался исполнять решения Международного уголовного суда, который ранее выдал ордер на арест российского лидера, однако местные власти отказались его задерживать. Все подробности – в нашем материале.

Вместо ареста – уважение и торжества

Визит Владимира Путина в Монголию приурочен к 85-летию победы на реке Халкин-Гол – главу государства пригласил его коллега Ухнагийн Хурэлсух. Борт российского президента приземлился вечером 2 сентября в аэропорту Улан-Батора, где его ждал почетный караул. Уже на следующий день прошла официальная церемония встречи двух лидеров на площади Сухэ-Батора, в которой был задействован почетный караул, конница и духовой оркестр.

После этого начались переговоры в юрте, разбитой на пятом этаже Государственного дворца – его, кстати, специально украсили флагами России и Монголии. Владимир Путин сделал запись в книге почетных гостей, где поздравил принимающую сторону с 85-летием победы на Халкин-Голе и пожелал стране "мира, стабильности, процветания и благополучия". На самих же переговорах Путин поблагодарил коллегу за теплый прием и пригласил его на саммит БРИКС в октябре 2024 года, а также на парад в честь 80-летия Победы.





Владимир Путин президент РФ Отношения с Монголией входят в число приоритетов нашей внешней политики в Азии и выведены на высокий уровень всеобъемлющего стратегического партнерства.

Ухнагийн Хурэлсух в свою очередь отметил, что Монголия тоже нацелена на стратегическое партнерство с Россией.

"Нынешний визит (Владимира Путина. – Прим. ред.) в Монголию имеет важное значение для обогащения дружественных отношений и взаимовыгодного сотрудничества между нашими двумя странами, особенно для дальнейшего развития в сфере топлива, энергетики, транспорта, окружающей среды, культуры, образования, здравоохранения, а также в гуманитарной сфере", – заявил он.



Визит Владимира Путина изначально обеспокоил западные страны. Дело в том, что Монголия является участницей Римского статута с 2002 года, что обязывает ее выполнять решения Международного уголовного суда (МУС). А эта организация, чью деятельность РФ не признает, выдала ордер на арест российского лидера 17 марта 2023-го.

"Мы довели нашу обеспокоенность по поводу визита и четко высказали свою позицию по поводу МУС через наше представительство в Монголии", – рассказала журналистам официальный представитель Еврокомиссии Набиля Массрали до прилета Путина в Улан-Батор.

Кроме того, к аресту российского президента на территории Монголии призывали МИД Украины и правозащитная организация Human Rights Watch. Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что все аспекты визита тщательно прорабатывались, никаких проблем в контексте выписанного ордера не возникло.

При этом глава пресс-службы президента Монголии Улзийбаярын Золбаяр ранее заявлял на специальном брифинге, что непосредственно МУС вообще не обращался к властям страны по поводу визита Путина.

"Сведения о том, что МУС передал в письме президенту Монголии заявления и призывы, относящиеся к предстоящему 3 сентября визиту главы российского государства в нашу страну, являются ложью и искажением фактов, а не информацией из официального источника", – сказал Золбаяр.

По его словам, вводящую в заблуждение информацию распространяли в интернете намеренно.

"Серьезных последствий не предусмотрено"

После встречи Владимира Путина в Улан-Баторе зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев написал в своем телеграм-канале, что МУС и "евродегенератов" послали "в известном еще с XIII века российско-монгольском направлении".





Дмитрий Медведев зампред Совбеза РФ Я бы на месте судей и прокуроров этого недоделанного "суда" больше всего боялся того, что кто-то из безумцев попытается исполнить их незаконный ордер. В таком случае их жизнь будет стоить не дороже этой <…> бумажки.

Приготовления властей Монголии к торжественному приему российского лидера расстроили спикера МИД Украины Георгия Тихого. В своих соцсетях дипломат начал угрожать последствиями для Улан-Батора.

"Невыполнение монгольским правительством имеющего обязательную силу ордера МУС на арест Путина является тяжелым ударом по МУС и международной системе уголовного правосудия", – написал Тихий.



Обсуждают визит и в западных СМИ. К примеру, французская газета Le Monde посчитала, что поездкой в Улан-Батор Путин решил показать "слабость международного права" и помешать местным властям сблизиться с Западом. В то же время старший сотрудник Института правовых исследований Тамаш Хоффманн в разговоре с европейской версией издания Politico предположил, что МУС может попытаться привлечь Монголию к ответственности. Однако никаких серьезных последствий Улан-Батору не грозит, признает он.

"МУС может принять решение о передаче дела на рассмотрение Ассамблеи стран-участников, которая осудит нарушение Монголии в рамках так называемой процедуры несоблюдения. Но никаких серьезных последствий, таких как санкции, не предусмотрено", – высказал мнение эксперт.

В американской газете The Washington Post появился материал, в котором прямо сказано, что никакой арест Путину не грозит. По мнению автора издания, российский лидер объединяется со своими коллегами, которые хотят перестроить "прозападные органы". При этом агентство Associated Press признало, что у МУС элементарно не существует механизма принудительного исполнения собственных же решений.