Когда пенсионеры получат денежные выплаты за январь 2022 года

Некоторым категориям столичных пенсионеров досрочно перечислят пенсии за январь 2022 года. Об этом рассказали в Пенсионном фонде России (ПФР). Деньги должны поступить им на счет до конца текущего года. Рассказываем, кто сможет получить выплаты раньше срока и какие изменения в 2022 году ждут пожилых россиян.



Пенсия под Новый год

Пенсионерам Москвы и Подмосковья, которые получают выплаты через банки с 1-го по 9-е число каждого месяца, досрочно переведут денежные средства за январь 2022 года. Об этом говорится в сообщении на сайте Пенсионного фонда России.





из сообщения ПФР Денежные средства за январь 2022 года будут перечислены досрочно 29 и 30 декабря 2021 года.

При этом отмечается, что, если пенсионеры получают деньги через "Почту России", доставка в 2022 году начнется с 3 января. Замдекана экономического факультета РУДН Елена Григорьева пояснила, что досрочные выплаты связаны с предстоящими январскими праздниками.

Вместе с тем она указала, что единого графика выплат пенсий не существует.

"В разных регионах пенсии перечисляются в банки и почтовые отделения по-разному. Информацию о сроках выплат можно выяснить по контактным телефонам региональных ПФР", – добавила эксперт.



Изменения в правилах выплат

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

С 1 января 2022 года пенсионеры смогут получить выплаты раньше положенного срока и в некоторых других случаях. В частности, такое право появится у тех, кто проживает на территории, где введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Для этого пенсионеру нужно будет подать заявление в ПФР: средства поступят в течение трех рабочих дней на счет.

Также в будущем году у россиян появится возможность вносить уточнения в заявление о доставке пенсии. Таким образом, человек, решивший получать денежные средства через почту, сможет попросить перечислить на его личный банковский счет не полученную в текущем месяце сумму.

Еще один важный момент – освобождение от удержаний по судебным листам из пенсий граждан, которые были официально признаны банкротами. Это новшество, вступающее в силу со следующего года, имеет особую актуальность для россиян преклонного возраста, которые стали жертвами аферистов, оформив на себя невыгодные микрозаймы и кредиты.

Вместе с тем выплаты в 2022 году могут быть удержаны, если ранее пенсионеру начисляли сумму больше положенной. О проблеме человека должен уведомить территориальный орган ПФР, после чего ему предложат дать добровольное согласие на возмещение излишних средств. Размер удержания сможет установить сам гражданин.



Индексация пенсий и уведомления о начислениях

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В 2022 году социальные пенсии планируют проиндексировать на 7,7%, а страховые – на 5,9%. Вместе с тем Владимир Путин заявил, что власти приложат все усилия для индексации выплат по уровню фактической инфляции.

Помимо этого, россиянам со следующего года больше не нужно будет писать заявление для получения пособий, единовременных выплат и пенсий. Средства станут начисляться автоматически. Другое новшество касается порядка предоставления гражданам сведений об их предполагаемой сумме пенсии.

С 2022 года эти данные начнут получать застрахованные женщины, достигшие 40 лет, а также мужчины от 45 лет. Предполагается, что соответствующее оповещение будет приходить им один раз в три года в личный кабинет портала госуслуг. Те, кто по какой-то причине не зарегистрирован, смогут уточнить размер будущей пенсии, обратившись лично в отделение ПФР или отправив по почте запрос.