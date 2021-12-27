В ПФР разъяснили, когда пенсионеры Москвы и Подмосковья получат пенсии за январь

Фото: Москва 24/Михаил Сипко
Пенсионеры столичного региона, получающие выплаты через банки с 1 по 9 число каждого месяца, получат пенсию за январь досрочно, сообщается на сайте ПФР.
В частности, деньги им поступят на счет 29 и 30 декабря. Доставка пенсий через Почту России начнется с 3 января 2022 года.
Ранее сообщалось, что Владимир Путин подписал закон о продлении заморозки накопительной части пенсий до 2024 года. Согласно документу, в 2024 году сохранится подход учета страховых взносов на обязательное пенсионное страхование. Отмечается, что его реализация приведет к уменьшению на 772,9 миллиарда рублей трансферта из федерального бюджета в ПФР.
Накопительная пенсия находится в заморозке с 2014 года. Отчисления в размере 6% от заработной платы идут на выплаты нынешним пенсионерам. До этого россияне решали сами: накапливать средства или передавать их в страховую часть.
В ПФР назвали условия назначения пенсии в 2022 году
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