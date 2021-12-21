Путин продлил заморозку накопительной части пенсий до 2024 года

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Владимир Путин подписал закон о продлении заморозки накопительной части пенсий до 2024 года. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно закону, в 2024 году сохранится подход учета страховых взносов на обязательное пенсионное страхование. Отмечается, что его реализация приведет к уменьшению на 772,9 миллиарда рублей трансферта из федерального бюджета в ПФР.

Накопительная пенсия находится в заморозке с 2014 года. Отчисления в размере 6% от заработной платы идут на выплаты нынешним пенсионерам. До этого россияне решали сами, накапливать средства или передавать их в страховую часть.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб сообщила, что до конца текущего года россияне получат пенсии, зарплату за январь, 13-ю зарплату, премии и пособия.

