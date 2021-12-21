В Госдуме не одобрили идею с поголовными выплатами семьям с детьми

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, заместитель руководителя фракции политической партии ЛДПР Ярослав Нилов в разговоре с Москвой 24 отметил, что выплата базового дохода на каждого члена семьи с детьми должна быть адресной и затрагивать только нуждающихся граждан.

Ранее депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия – За правду" внесли на рассмотрение законопроект о ежемесячных выплатах на каждого члена семьи, где есть дети до 18 лет. Авторы документа предлагают установить сумму в 10 тысяч рублей на человека. Кроме того, выплата должна индексироваться в соответствии с инфляцией. Предположительной датой вступления законопроекта в силу названо 1 января 2022 года, мера поддержки может затронуть до 60 миллионов россиян.





Ярослав Нилов председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, заместитель руководителя фракции политической партии ЛДПР Семьи с детьми есть у олигархов, депутатов с большими зарплатами, чиновников, министров, руководителей и топ-менеджеров госкорпораций. Поэтому, на мой взгляд, должны быть установлены какие-то критерии, чтобы помощь оказывалась тем, кому она нужна. Если люди получают огромную зарплату, зачем еще им выплачивать такие средства? Они от них не откажутся. Но зачем перегружать бюджет.

"Подобная инициатива напоминает то, что предлагала ЛДПР по ежемесячным выплатам женщинам с детьми в возрасте до 18 лет на уровне МРОТ. Женщине, которая занимается ведением домашнего хозяйства, на уровне МРОТ. Это тоже был бы гарантированный доход. Сегодня у нас безработные граждане получают пособие, семьи с детьми от внутриутробного возраста до 18 лет получают от половины до одного прожиточного минимума на ребенка. Поэтому данный законопроект надо внимательно посмотреть и проанализировать. Но принцип адресности должен быть точно", – отметил Нилов.

Но даже с учетом критериев, по которым семья могла бы претендовать на такую выплату, реализация законопроекта потребует больших средств, указывает парламентарий.





Ярослав Нилов председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, заместитель руководителя фракции политической партии ЛДПР Это очень затратный законопроект. Поэтому, я уверен, правительство его не поддержит.

"Время покажет, над законопроектом надо будет работать тогда, когда он поступит в комитет. Очевидно, что нужны критерии нуждаемости. В целом ЛДПР за любые меры поддержки нуждающихся граждан. Тем более семей, где есть дети", – сказал Нилов.

Ранее в Госдуме выступили с предложением ежегодно перечислять пенсионерам предновогоднюю выплату. Ее сумма может равняться размеру получаемой гражданином пенсии.

