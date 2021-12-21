В Госдуме не одобрили идею с поголовными выплатами семьям с детьми

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, заместитель руководителя фракции политической партии ЛДПР Ярослав Нилов в разговоре с Москвой 24 отметил, что выплата базового дохода на каждого члена семьи с детьми должна быть адресной и затрагивать только нуждающихся граждан.
Ранее депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия – За правду" внесли на рассмотрение законопроект о ежемесячных выплатах на каждого члена семьи, где есть дети до 18 лет. Авторы документа предлагают установить сумму в 10 тысяч рублей на человека. Кроме того, выплата должна индексироваться в соответствии с инфляцией. Предположительной датой вступления законопроекта в силу названо 1 января 2022 года, мера поддержки может затронуть до 60 миллионов россиян.
"Подобная инициатива напоминает то, что предлагала ЛДПР по ежемесячным выплатам женщинам с детьми в возрасте до 18 лет на уровне МРОТ. Женщине, которая занимается ведением домашнего хозяйства, на уровне МРОТ. Это тоже был бы гарантированный доход. Сегодня у нас безработные граждане получают пособие, семьи с детьми от внутриутробного возраста до 18 лет получают от половины до одного прожиточного минимума на ребенка. Поэтому данный законопроект надо внимательно посмотреть и проанализировать. Но принцип адресности должен быть точно", – отметил Нилов.
Но даже с учетом критериев, по которым семья могла бы претендовать на такую выплату, реализация законопроекта потребует больших средств, указывает парламентарий.
"Время покажет, над законопроектом надо будет работать тогда, когда он поступит в комитет. Очевидно, что нужны критерии нуждаемости. В целом ЛДПР за любые меры поддержки нуждающихся граждан. Тем более семей, где есть дети", – сказал Нилов.
Ранее в Госдуме выступили с предложением ежегодно перечислять пенсионерам предновогоднюю выплату. Ее сумма может равняться размеру получаемой гражданином пенсии.
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