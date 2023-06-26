Внеплановый выходной: как будет начисляться зарплата москвичей за 26 июня

В Москве 26 июня сняли все ограничения, которые были связаны с режимом контртеррористической операции (КТО). Ранее столичные власти объявили понедельник нерабочим днем для горожан, за исключением некоторых категорий сотрудников. Рассказываем, как в связи с этим будет начисляться зарплата за июнь и может ли руководство компаний урезать выплаты.
Нерабочий понедельник
В субботу, 24 июня, в Москве был введен режим контртеррористической операции. Это произошло на фоне ситуации вокруг действий ЧВК "Вагнер". Кроме того, понедельник, 26 июня, Сергей Собянин объявил нерабочим днем.
Позже в пресс-службе мэра уточнили, что работодатели сами определят режим работы в этот день на основании действующих внутренних документов и трудовых соглашений. В свою очередь, в Минцифры порекомендовали дать выходной сотрудникам региональных IT- и телеком-компаний, а также СМИ, которые оказались в эпицентре событий и не привлечены к выполнению критически важных задач.
В итоге 26 июня в стандартном режиме принимают посетителей столичные медицинские организации, центры госуслуг "Мои документы", ветклиники и дворцы бракосочетания. При этом в городских детсадах открыли дежурные группы для тех детей, чьи родители трудятся в понедельник.
Что касается крупнейших российских торговых сетей, то в понедельник в Москве они также функционируют по обычному графику. Об этом сообщил председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев.
На зарплате не отразится?
Москвичам не стоит ожидать изменений в зарплате за июнь. Об этом РИА Новости рассказала ассистент кафедры трудового права МГУ Лейли Имранова.
"В данном случае нерабочий день будет оплачиваться как обычный рабочий день. Оплата в двойном размере не требуется, так как этот день не является праздничным или выходным днем в понятиях, закрепленных в Трудовом кодексе РФ", – пояснила эксперт.
По ее словам, компаниям нужно руководствоваться опубликованными Минтрудом во время пандемии разъяснениями, где нерабочие дни были утверждены с сохранением заработной платы, а также локальными нормативными актами самих организаций.
В Трудовом кодексе нет закона, по которому можно было бы безосновательно вычитать какую-либо сумму из зарплаты. Об этом Москве 24 рассказал юрист Эдуард Шалоносов.
Если работодатель все-таки урезает зарплату за июнь, работнику необходимо обратиться в МВД, прокуратуру или в Роструд, подчеркнул юрист. В заявлении нужно изложить ситуацию, что руководство организации без оснований уменьшает выплаты. За этим может последовать проверка компании.
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