Внеплановый выходной: как будет начисляться зарплата москвичей за 26 июня

В Москве 26 июня сняли все ограничения, которые были связаны с режимом контртеррористической операции (КТО). Ранее столичные власти объявили понедельник нерабочим днем для горожан, за исключением некоторых категорий сотрудников. Рассказываем, как в связи с этим будет начисляться зарплата за июнь и может ли руководство компаний урезать выплаты.



Нерабочий понедельник

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В субботу, 24 июня, в Москве был введен режим контртеррористической операции. Это произошло на фоне ситуации вокруг действий ЧВК "Вагнер". Кроме того, понедельник, 26 июня, Сергей Собянин объявил нерабочим днем.





Сергей Собянин мэр Москвы В целях минимизации рисков мною в рамках оперативного штаба принято решение объявить понедельник нерабочим днем – за исключением органов власти и предприятий непрерывного цикла, оборонно-промышленного комплекса, городских служб.

Позже в пресс-службе мэра уточнили, что работодатели сами определят режим работы в этот день на основании действующих внутренних документов и трудовых соглашений. В свою очередь, в Минцифры порекомендовали дать выходной сотрудникам региональных IT- и телеком-компаний, а также СМИ, которые оказались в эпицентре событий и не привлечены к выполнению критически важных задач.

В итоге 26 июня в стандартном режиме принимают посетителей столичные медицинские организации, центры госуслуг "Мои документы", ветклиники и дворцы бракосочетания. При этом в городских детсадах открыли дежурные группы для тех детей, чьи родители трудятся в понедельник.

Что касается крупнейших российских торговых сетей, то в понедельник в Москве они также функционируют по обычному графику. Об этом сообщил председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев.





Помимо Москвы, режим КТО 24 июня также вводили в Подмосковье и Воронежской области, сейчас он снят во всех регионах. Ситуация обострилась на фоне попытки вооруженного мятежа ЧВК "Вагнер". Основатель частной военной компании, бизнесмен Евгений Пригожин призвал своих соратников выйти против Минобороны, обвинив министерство в нанесении по его подразделениям ударов. В ведомстве эту информацию опровергли . Против Пригожина возбудили уголовное дело об организации вооруженного мятежа. В итоге попытка ЧВК "Вагнер" продвинуться к Москве завершилась тем, что бизнесмен принял предложение по деэскалации ситуации от белорусского лидера Александра Лукашенко. В Кремле сообщили, что сам Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело против него прекратят

На зарплате не отразится?

Москвичам не стоит ожидать изменений в зарплате за июнь. Об этом РИА Новости рассказала ассистент кафедры трудового права МГУ Лейли Имранова.

"В данном случае нерабочий день будет оплачиваться как обычный рабочий день. Оплата в двойном размере не требуется, так как этот день не является праздничным или выходным днем в понятиях, закрепленных в Трудовом кодексе РФ", – пояснила эксперт.

По ее словам, компаниям нужно руководствоваться опубликованными Минтрудом во время пандемии разъяснениями, где нерабочие дни были утверждены с сохранением заработной платы, а также локальными нормативными актами самих организаций.

В Трудовом кодексе нет закона, по которому можно было бы безосновательно вычитать какую-либо сумму из зарплаты. Об этом Москве 24 рассказал юрист Эдуард Шалоносов.





юрист Эдуард Шалоносов Заработная плата предоставляется сотруднику не за нахождение на рабочем месте или результат, а согласно заключенному договору – так гласит Трудовой кодекс. Поэтому понедельник, 26 июня, оплачивается как обычный рабочий день, который был отменен из-за введенных ограничений. Вычитать что-либо запрещено.

Если работодатель все-таки урезает зарплату за июнь, работнику необходимо обратиться в МВД, прокуратуру или в Роструд, подчеркнул юрист. В заявлении нужно изложить ситуацию, что руководство организации без оснований уменьшает выплаты. За этим может последовать проверка компании.

