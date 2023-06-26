Московская канатная дорога будет работать по тарифам выходного дня 26 июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Билеты на Московскую канатную дорогу в понедельник, 26 июня, будут продавать по цене выходного дня. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу канатной дороги.

"Московская канатная дорога в понедельник, 26 июня, будет работать с 12:00 до 22:00 по тарифам выходного дня: 450 рублей – в одну сторону, 700 рублей – туда и обратно", – говорится в сообщении.

Стоимость проезда для детей и лиц льготных категорий в одну сторону составит 300 и 500 рублей в обе стороны. Дети в возрасте до шести лет смогут проехать по канатной дороге бесплатно.

Ранее Сергей Собянин объявил 26 июня в Москве нерабочим днем из-за сложной ситуации вокруг ЧВК "Вагнер".

В свою очередь, доцент кафедры гражданского права и процесса и международного частного права РУДН Дмитрий Лепешин пояснил, что зарплата москвичей за июнь не станет меньше из-за незапланированного выходного. Он заявил, что понедельник будет оплачен как обычный рабочий день.



Поликлиники и центры госуслуг будут работать в обычном режиме в Москве 26 июня