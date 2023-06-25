В Минцифры порекомендовали дать выходной сотрудникам IT, телекомпаний и СМИ 26 июня

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Минцифры порекомендовали предоставить выходной день работникам IT, телекомпаний и СМИ 26 июня. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Суббота была очень эмоциональным и напряженным днем. Поэтому рекомендуем даже непрерывно действующим ИТ-компаниям, операторам связи и СМИ, работающим в регионах, которые были вчера в эпицентре событий, дать завтра выходной тем сотрудникам, которые не задействованы в выполнении критически важных функций", – уточняется в заявлении.

Согласно сообщению, ведомство сделало 26 июня выходным для своих работников.

До этого власти Москвы заявили, что режим рабочего времени для сотрудников в понедельник, 26 июня, который был объявлен нерабочим в столице, будет определяться работодателями с учетом действующих документов и трудовых соглашений внутри компаний. Организации и индивидуальные предприниматели (ИП) должны самостоятельно определить режим работы в понедельник, отмечалось в сообщении.

24 июня в целях пресечения возможных терактов на территории Москвы и Московской области ввели режим КТО.

Сергей Собянин отмечал, что в связи с поступающей информацией в столице усилили меры безопасности. В рамках антитеррористических мероприятий в городе был введен дополнительный контроль на дорогах.

Кроме того, он сообщил об отмене массовых мероприятий в Москве из-за режима КТО.

Жителям Москвы объяснили, какие городские организации будут работать 26 июня