Власти Москвы заявили, что работодатели должны сами определить режим труда 26 июня

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Режим рабочего времени для сотрудников в понедельник, 26 июня, который был объявлен нерабочим в столице, будет определяться работодателями с учетом действующих документов и трудовых соглашений внутри компаний. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Сергея Собянина.

"Решения оперативного штаба являются обязательными для исполнения органами власти, организациями, осуществляющими деятельность на территории соответствующего субъекта РФ, гражданами, зарегистрированными по месту жительства, месту пребывания и/или находящимися на территории соответствующего субъекта РФ", – отметили в пресс-службе.

Отмечается, что таким же образом работодатели должны регулировать реализацию товаров, работ, услуг для граждан и других организаций или компаний.

Организации и индивидуальные предприниматели (ИП) должны самостоятельно определить режим работы в понедельник, заключили в пресс-службе.

Ранее в Российском государственном социальном университете создали штаб для принятия оперативных решений антитеррористического характера. Он будет вести работу на время действия режима контртеррористической операции (КТО) в Москве.

24 июня в целях пресечения возможных терактов на территории Москвы и Московской области ввели режим КТО.

Сергей Собянин отмечал, что в связи с поступающей информацией в столице усилили меры безопасности. В рамках антитеррористических мероприятий в городе был введен дополнительный контроль на дорогах.

Кроме того, он сообщил об отмене массовых мероприятий в Москве из-за режима КТО.

Однако, вечером 24 июня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что режим КТО отменят в скором времени.



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