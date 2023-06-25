Сети крупнейших российских магазинов в Москве продолжат работу в обычном режиме 26 июня

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В понедельник, 26 июня, магазины крупнейших российских ретейлеров будут продолжать работу в Москве в обычном режиме, заявил председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев. Об этом сообщает ТАСС.

"В выходные дни в Москве магазины федеральных торговых сетей будут работать в обычном, штатном режиме в соответствии с действующими в компаниях графиками", – отметил Караваев.

По его словам, в ассоциацию входят более 20 компаний, которые занимают более 30% рынка розничной торговли, среди них магазины: "Магнит", "Лента", "М.Видео-Эльдорадо", "Спортмастер" и другие.

Президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов заявил, что все пункты выдачи заказов и логистические объекты российских маркетплейсов в этот понедельник продолжат вести работу в штатном режиме.

Помимо этого, прием заказов на российских интернет-площадках был восстановлен, но в части регионов страны увеличили сроки доставки, добавил он.

"Все компании, входящие в АКИТ, включая маркетплейсы и интернет-магазины, приняли решение не менять привычный график на завтрашний день. Мы считаем, что при любых форс-мажорах не должны страдать наши клиенты и наша основная задача - обеспечить их необходимыми товарами - должна быть выполнена", – сказал Соколов.

Отмечается, что в состав АКИТ входят около 80 компаний, включая Ozon, Wildberries, "Ситилинк", "М.Видео", "Авито", Lamoda, "Утконос Онлайн" и другие.

Ранее Сергей Собянин объявил понедельник, 26 июня, выходным днем в Москве. Продолжат свою работу органы власти, предприятия непрерывного цикла, оборонно-промышленного комплекса и городские службы.



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