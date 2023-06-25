Дежурные группы откроют детские сады Москвы 26 июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Московские детские сады откроют дежурные группы 26 июня в связи с нерабочим днем. Об этом сообщает пресс-служба комплекса социального развития столицы.

"В понедельник, 26 июня, в детских садах будут открыты дежурные группы для тех воспитанников, чьи родители будут находиться на рабочих местах и не имеют возможности оставить детей дома", – отмечается в сообщении.

Согласно информации, в других учреждениях, в том числе в медицинских, центрах госуслуг, ветеринарных клиниках и Дворцах бракосочетания работа будет осуществляться в штатном режиме.

Утром 24 июня в целях пресечения возможных терактов на территории Москвы, Московской области и Воронежской области ввели режим контртеррористической операции. Столичный Дептранс предупредил, что возможны задержки и отмены некоторых межрегиональных автобусов от автовокзалов Москвы по южным направлениям.

Сергей Собянин сообщил, что в связи с поступающей информацией в столице усилили меры безопасности. В рамках антитеррористических мероприятий в городе был введен дополнительный контроль на дорогах.

Кроме того, он сообщил об отмене массовых мероприятий в Москве из-за режима контртеррористической операции.

Мэр отметил, что данные о перекрытиях движения на въездах и выездах из Москвы не соответствуют действительности. Он призвал жителей города сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам.

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