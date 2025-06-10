В Общественном штабе рассказали, как следят за голосованием по поправкам в Конституцию

В России началось голосование по поправкам в Конституцию РФ. С 25 июня в Москве открылось более 3,6 тысячи участков для голосования, а вместе с этим начал свою работу и Общественный штаб по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в столице. Рассказываем, как наблюдатели контролируют ситуацию.



Круглосуточное видеонаблюдение

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

В 8 часов утра 25 июня в столице открылось более 3,6 тысячи участков для голосования. Одновременно с этим заработал Общественный штаб по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве. По словам руководителя штаба Ильи Массуха, голосование началось вовремя на всех участках и проходит в штатном режиме. В здании штаба в течение всех семи дней будет работать группа разбора нарушений, мобильные бригады для оперативного реагирования, а также call-центр и пункт видеонаблюдения.

"Видеонаблюдением охвачены все участки, которые разрешены законодательством. Голосование началось, мы уже посмотрели видеотрансляции с нескольких участков, оно достаточно активно идет, и все проходит в штатном режиме", – пояснил Массух.

Видеонаблюдению в штабе отведено особое место. В просторном зале сидит несколько десятков человек, которые в режиме нон-стоп просматривают на мониторах трансляции со всех участков в столице. В случае любого увиденного нарушения оператор должен сообщить об этом старшему по смене, и тот в свою очередь передает информацию группе разбора.





Илья Массух руководитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве В зале находятся три большие панели, на них мы можем выводить спорные случае. Если группе разбора требуется посмотреть на какой-то инцидент, то любой конкретный участок и конкретное время мы отматываем и рассматриваем. Как повтор на футбольном матче.

Причем видеотрансляция ведется в круглосуточном режиме. По словам Массуха, все столичные участки получили рекомендации не выключать на ночь свет, чтобы операторы из штаба даже в темное время суток могли проследить за порядком в помещении для голосования.

"Даже в ночное время, когда не будет людей, будут сидеть операторы, смотреть видео и проверять, что происходит с урнами. Качество картинок очень хорошее, видны все действия и комиссии, и наблюдателей. И урны под контролем", – подчеркнул Массух.

Кроме того, в этом же помещении располагается call-центр. Операторы по телефону дают разъяснения по вопросам электронного и очного голосования.



Более 20 тысяч наблюдателей

На голосовании по поправкам в Конституцию одну из важнейших ролей играют наблюдатели. На каждом участке присутствуют 5–7 человек, которые следят за тем, чтобы весь процесс был честным и прозрачным. Всего в Москве работает порядка 21,5 тысячи наблюдателей.

По словам куратора корпуса наблюдателей Вадима Ковалева, все добровольцы обеспечены средствами индивидуальной защиты и сдали тест на коронавирусную инфекцию.

"Это представители партий, представители некоммерческих организаций, независимые наблюдатели. Все прошли обучение, был организован онлайн-курс. Надеемся, что будет обеспечен стопроцентный контроль на участках с помощью видеокамер и наших глаз", – подчеркнул он.

Кроме того, свои наблюдатели есть и в СИЗО. Там контролируют процесс голосования и сообщают о всех нештатных ситуациях члены общественной наблюдательной комиссии, добавил Ковалев.

Даже в медицинских учреждениях, в которых лечатся в том числе заболевшие COVID-19, контроль на уровне. Зампредседателя Общественной палаты Москвы и куратор электронного штаба Алексей Венедиктов пояснил, что наблюдателями в больницах и в роддомах работают сами врачи.

"В Москве в больницах и в роддомах 139 участков. Мы приняли решение, что наблюдатели будут из врачей и медсестер, чтобы не внести заразу в медучреждения. Мы доверяем врачам не только жизни, но и избирательный процесс. В приоритете, конечно, жизнь людей, выполнение профессиональных обязанностей, а уже потом работа в качестве наблюдателей", – добавил Венедиктов.

Также на участках присутствуют международные эксперты.



Электронное голосование на блокчейне

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В 10 часов 25 июня стартовало и электронное голосование. Для тех, кто заранее зарегистрировался, дистанционно проголосовать можно будет до 20:00 30 июня. В Москве к онлайн-голосованию допущено более 1 миллиона 50 тысяч горожан.

По словам Венедиктова, все те, кто зарегистрировался на электронное голосование, но по каким-то причинам не проголосовал, смогут это сделать в очном варианте 1 июля.

"Они смогут прийти на свой участок и проголосовать по бюллетеню, никакого дополнительного заявления не надо писать. В реестре можно увидеть, голосовал ли этот человек. Если нет, то член комиссии выдает ему бюллетень", – отметил куратор электронного штаба.

Председатель МГИК Юрий Ермолов пояснил, что голоса участников онлайн-голосования, которые попытаются проголосовать еще и очно, учтут только один раз. А к членам комиссий, которые по ошибке выдали таким гражданам бюллетени, примут дисциплинарные меры.

Депутат Московской городской думы и член штаба Александр Козлов добавил, что надежно защитить процедуру электронного голосования помогает платформа с технологией блокчейн.

"Блокчейн не допускает какие-либо вбросы или корректировки, то есть сама по себе технология дает стопроцентную защиту. На мой взгляд, именно электронные сервисы позволяют не допустить манипуляций, спекуляций или корректировок. Это показывает стопроцентность тех данных, голосов, которые гражданин подал. Проголосовал за, значит, проголосовал за, проголосовал против, значит, проголосовал против", – подчеркнул Козлов.

Подробнее о голосовании по поправкам в Конституцию можно узнать здесь.