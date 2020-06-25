Депутат МГД Козлов отметил удобство и простоту дистанционного голосования в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Депутат Московской городской думы Александр Козлов выразил мнение, что за электронным голосованием будущее. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Это позволяет охватить еще большее число людей, дает возможность высказаться независимо от того, где находишься в данный момент, – на даче, дома, на работе. Может быть, раньше в силу занятости или других причин люди не могли дойти до избирательного участка и тем самым их голос не был учтен", – сказал Козлов.

По его словам, на данный момент в столице голосование идет в штатном режиме и до 1 июля возможность так проголосовать сохраняется.

Козлов отметил, что более миллиона человек в столице выбрало электронный вид голосования.

Также он рассказал, что голосование на платформе блокчейн позволяет надежно защитить процедуру голосования.

"На мой взгляд, именно электронные сервисы позволяют не допустить манипуляций, спекуляций или корректировок. Это показывает стопроцентность тех данных, голосов, которые гражданин подал. Проголосовал за, значит, проголосовал за, проголосовал против, значит, проголосовал против", – подчеркнул Козлов.

Как рассказал председатель МГИК Юрий Ермолов, голоса участников онлайн-голосования по поправкам в Конституцию, которые попытаются проголосовать еще и очно, учтут только один раз. По его словам, к членам комиссий, которые по ошибке выдали таким гражданам бюллетени, примут дисциплинарные меры.

Голосование по поправкам в Конституцию РФ проходит с 25 июня по 1 июля. Принять участие в дистанционном голосовании смогут жители двух пилотных регионов – Москвы и Нижегородской области. В столице уже открылось свыше 3,6 тысячи избирательных участков. Узнать свой участок по месту постоянной регистрации можно онлайн или позвонив по телефону +7 (800) 222-55-52. Электронное голосование на портале 2020og.ru началось в 10:00.

Так, на участках для голосования в Москве обеспечат санитарную безопасность.

Электронное голосование для москвичей открылось в 10:00 25 июня. Доступ к бюллетеню появится после введения кода, который придет в СМС на номер, указанный в личном кабинете. Онлайн-голосование завершится в 20:00 30 июня. Для участия в электронном голосовании требовалось подать заявление.