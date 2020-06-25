Голосование по поправкам в Конституцию проходит в штатном режиме – Общественный штаб

09:33
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В Москве голосование по поправкам в Конституцию проходит в штатном режиме. Об этом сообщил руководитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в столице Илья Массух.
"Видеонаблюдением охвачены все участки, которые разрешены по законодательству. Голосование началось, мы уже посмотрели видеотрансляции с нескольких участков. Голосование идет достаточно активно, все проходит в штатном режиме", – приводит его слова Агентство "Москва".
В столице участки для голосования открылись в четверг, 25 июня, в 8:00.
Участковые комиссии будут работать ежедневно с 8:00 до 20:00, 30 июня – с 8:00 до 16:00.
Проведение голосования по поправкам в Конституцию в Москве обеспечивают 45 тысяч человек – это члены территориальных и участковых комиссий. На всех участках все дни голосования будет вестись видеонаблюдение.
Из-за распространения COVID-19 в МГИК предприняли все меры по обеспечению безопасности на участках и бесконтактному голосованию на дому.
Электронное голосование на портале 2020og.ru начнется в 10:00. Участникам нужно авторизоваться с помощью учетной записи на mos.ru или gosuslugi.ru, а затем открыть страницу электронного бюллетеня.
Владимир Путин подтвердил, что поправки в Конституцию РФ вступят в силу только при условии, что их поддержат граждане. При этом глава государства отметил, что новые конституционные положения зададут новые стандарты эффективности госуправления.
Как дезинфицируют участки в Москве перед голосованием по поправкам в Конституцию
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