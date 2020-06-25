Все наблюдатели за голосованием по поправкам в Конституцию в Москве прошли тест на COVID

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Все наблюдатели за ходом голосования по поправкам в Конституцию в Москве прошли тест на коронавирус, сообщил первый замруководителя Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в столице Вадим Ковалев.

Он уточнил, что тест на COVID-19 провели 21 тысяче наблюдателей. "Безопасности много не бывает", – заявил Ковалев.

Голосование по поправкам в Конституцию состоится в период с 25 июня по 1 июля. Волеизъявление возможно как при личном посещении участка, так и дистанционно – в последнем случае необходимо было до 21 июня зарегистрироваться. Принять участие в дистанционном голосовании могут жители двух пилотных регионов – Москвы и Нижегородской области.

В столице уже открылось более 3,6 тысячи избирательных участков. Узнать свой участок по месту постоянной регистрации можно онлайн или позвонив по телефону +7 (800) 222-55-52.

Электронное голосование на портале 2020og.ru начнется в 10:00. Участникам нужно авторизоваться с помощью учетной записи на mos.ru или gosuslugi.ru, а затем открыть страницу электронного бюллетеня.

