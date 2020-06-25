Около 21,5 тыс наблюдателей следит за голосованием в Москве

10:09
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В столице около 21,5 тысячи наблюдателей работает на участках для голосования по поправкам в Конституцию. Об этом сообщил первый замглавы Общественного штаба по контролю и наблюдению за голосованием, куратор корпуса наблюдателей Вадим Ковалев.
"На участках присутствует 5–7 человек: представители партий, представители некоммерческих организаций, независимые наблюдатели. Все прошли обучение, был организован онлайн-курс. Надеемся, что будет обеспечен стопроцентный контроль на участках с помощью видеокамер и наших глаз", – приводит слова Ковалева ТАСС.
Он подчеркнул, что все наблюдатели обеспечены средствами индивидуальной защиты и сдали тест на коронавирусную инфекцию.
Узнать свой участок по месту постоянной регистрации можно онлайн или позвонив по телефону +7 (800) 222-55-52.
В столице проведение голосования по поправкам в Конституцию обеспечивают 45 тысяч человек – это члены территориальных и участковых комиссий. На всех участках все дни голосования будет вестись видеонаблюдение.
Участникам электронного голосования нужно авторизоваться с помощью учетной записи на mos.ru или gosuslugi.ru, а затем открыть страницу электронного бюллетеня.
Голосование по поправкам в Конституцию состоится в период с 25 июня по 1 июля.
Голосование по поправкам в Конституцию стартует 25 июня
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