Эксперт предложил ввести уголовную ответственность за критику властей ради визы

В России предложили лишать гражданства за критику властей ради получения зарубежной визы. С таким предложением выступил депутат Госдумы Иван Сухарев. Это должно стать ответом на действия стран, которые предлагают спрашивать у россиян об их отношении к специальной военной операции и ситуации с Крымом. Подробнее – в материале Москвы 24.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Цена визы

По словам Ивана Сухарева, некоторые страны собираются изменить миграционное законодательство для российских граждан. Для получения визы может понадобиться запись, что соискатель осуждает спецоперацию на Украине и признает власти РФ нелигитимными. Тех, кто пойдет на такие условия, парламентарий предлагает лишать гражданства либо ограничить или запретить въезд в Россию. Письмо Сухарев направил на имя вице-премьера Андрея Белоусова.

Предложения пускать россиян за рубеж только после осуждения политики российских властей прозвучали от МИД Литвы. По мнению главы ведомства Габриэлюса Ландсбергиса, разрешение на въезд в страну можно давать только после вопроса пограничника о статусе Крыма. "И только по ответу на этот вопрос, если лицо, пересекающее границу с Эстонией, Латвией, Литвой, Финляндией, Польшей, считает, что Крым не оккупирован, мы можем сделать вывод, что въезд такого человека не соответствует интересам национальной безопасности Литвы", – заявил он.

В свою очередь, в посольстве РФ в Литве подчеркнули, что такие предложения – абсурдные, а сами "заявления свидетельствуют об агонии западного санкционного режима". "Видимо, все возможные рестрикции уже задействованы. Теперь начался поиск мер из разряда курьезных. Сегодня заговорили о требовании правильно ответить на вопрос о принадлежности Крыма, завтра, по-видимому, для прохождения литовской границы здешние власти потребуют надевать чепчики в цветах литовского флага. И все это уже даже не смешно", – сообщили РИА Новости в российской дипмиссии в Вильнюсе.

Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас и вовсе выступила за полное прекращение выдачи виз россиянам. Посещение ЕС она назвала не правом человека, а привилегией. С таким подходом не согласился канцлер Германии Олаф Шольц. Он объяснил это тем, что ограничения из-за конфликта на Украине не должны распространяться на российский народ.

Не поддержал эту идею и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. По его мнению, в этом вопросе нужно действовать более выборочно. Не собирается объявлять визовые ограничения Венгрия, рассказал министр иностранных дел страны Петер Сийярто. Против запрета на въезд россиян в Евросоюз также выступили Португалия, Греция и Кипр.

В целом вопрос выдачи виз гражданам РФ главы МИД стран ЕС собираются обсудить в конце августа.

Лишить нельзя, посадить – можно?

На инициативу Сухарева отреагировал глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. В своем телеграм-канале он указал, что идея парламентария противоречит статье Конституции, согласно которой гражданин РФ не может быть лишен своего гражданства или права его изменить.





Андрей Клишас глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Я бы предложил лишать мандата любого парламентария, кто выступает с инициативами, противоречащими основам конституционного строя Российской Федерации.

"Нельзя расшатывать Конституцию. Нужно Конституцию уважать", – добавил Клишас.

В Конституции действительно нет норм, которые предусматривают возможность лишить человека гражданства, сказал в беседе с Москвой 24 член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько. Однако критика своей страны ради зарубежной визы не должна оставаться безнаказанной, убежден он.





Богдан Безпалько член Совета по межнациональным отношения при президенте РФ В этом случае, думаю, можно ввести несколько статей в Уголовный кодекс, которые будут предусматривать разного рода меры наказания. Начиная от штрафа и заканчивая заключением.

"Если человек подпишет такую бумагу, первый раз он, может быть, заплатит штраф. Второй раз – двойной, тройной штраф. А третий раз он уже будет подвергнут заключению, если так решит суд", – предложил Безпалько.

Как разграничивать ситуации, когда человек ради визы пошел на критику властей сознательно или под давлением обстоятельств, эксперт сказать затруднился. "Могу только предположить, что, возможно, суд сам будет принимать решение в зависимости от того, была острая необходимость или нет. Если человек ехал на похороны к матери и его заставили подписать такую бумагу, это одно. А если на шопинг – и подписал, вероятно, – совсем другое", – сказал он.

Альтернативой административной и уголовной ответственности мог бы стать специальный выездной сбор в российскую казну для тех, кто уезжает за рубеж и вынужден заполнять подобные анкеты.

"Такой своеобразный штраф. С одной стороны, это будет уменьшать поток туристов. С другой, может освободить человека от ответственности за то, что его принуждают заполнять подобного рода анкету. И туда действительно будут ездить люди с более уважительными причинами, чем шопинг или туризм. А те, кто ездит на шопинг или туризм, либо тоже будут платить в казну государства эти сборы, либо откажутся от этих стран в пользу других", – считает Безпалько.

Он подчеркнул, что на данный момент зарубежные страны пока не ввели практику выдачи виз с учетом несогласия с политикой российских властей. Поэтому и предложения об ответственности нужно воспринимать только как возможные при соответствующих условиях, резюмировал эксперт.