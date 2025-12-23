Форма поиска по сайту

23 декабря, 19:30

Общество
SHOT: Эльман Пашаев встретит Новый год в донецком СИЗО

"Суд будет идти еще год-два": что известно об арестованном экс-адвокате Эльмане Пашаеве

Бывший адвокат Алексея Блиновского и Михаила Ефремова Эльман Пашаев встретит 2026 год в СИЗО-1 города Донецка, сообщили СМИ. Чем сейчас занимается арестованный юрист, читайте в материале Москвы 24.

Салаты и "Голубой огонек"

Фото: TACC/NEWS.ru/Алексей Белкин

Юрист Эльман Пашаев, обвиняемый в мошенничестве в особо крупном размере, встретит Новый год в СИЗО-1 Донецка, где находится уже более 7 месяцев, сообщил телеграм-канал SHOT. По данным СМИ, в изоляторе уже началась подготовка к праздникам: подсудимые заняты изготовлением поделок своими руками и надеются организовать своими силами стол с салатами и закусками, чтобы загадать желания под бой курантов. Кроме этого, в новогоднюю ночь арестованным разрешат смотреть новогодние фильмы и "Голубой огонек".

Источник утверждает, что в сводное время Пашаев занимается саморазвитием: чтением книг, настольными играми и дневными прогулками. Его адвокат сообщил телеграм-каналу, что суд над юристом "может идти еще год-два". Все это время Пашаев проведет в СИЗО, добавил защитник.

Пашаева задержали в Москве в середине сентября 2024 года и предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, с января по май 2024-го он получил от мужа блогера Елены Блиновской Алексея 18,5 миллиона рублей и 300 тысяч долларов. Экс-адвокат обещал супругам освобождение от уголовной ответственности по эпизодам, связанным с уклонением от уплаты налогов и легализацией преступных доходов.

По словам Блиновского в суде, по рекомендации Пашаева он уехал на СВО. Решение было принято после того, как экс-адвокат предлагал помочь с контрактом Минобороны и изменить меру пресечения для супруги. Адвокат Пашаева Николай Казаков заявил, что его подзащитный лишь объяснил Блиновскому, что служба на СВО может повлиять на расследование, и помог трудоустроиться в конструкторское бюро для сборки беспилотников.

Сам Пашаев тоже заявил, что невиновен, а дело против него якобы является заказным.

Кроме того, юриста обвиняют в покушении на мошенничество. С июля 2023-го по сентябрь 2024 года он вместе с сообщником предложил жителю Петрозаводска помочь с заключением контракта с Минобороны и освободиться от уголовной ответственности за сбыт наркотиков и отмывание денег. Однако после получения более 10 миллионов рублей они не стали выполнять обещанное. По данным СМИ, Пашаеву грозит до 10 лет колонии.

В конце марта 2025 года Следственный комитет завершил расследование в отношении Эльмана Пашаева. В мае военная прокуратура утвердила обвинительное заключение и материалы дела были направлены в суд.

Служба в зоне СВО и работа с Ефремовым

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Широкую известность Эльман Пашаев получил после громкого дела о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова в июне 2020 года. Тогда на слушаниях он выдвигал нестандартные версии причин аварии. Например, "энергетические дыры" или "аэрозольные облака", а также заявлял о возможности взлома машины хакерами.

Сам актер утверждал, что защитник предлагал платить свидетелям за ложные показания. По данным Минюста, Пашаев шесть раз лишался адвокатского статуса и пять раз его восстанавливал.

На СВО юрист уехал в 2024 году, подписав контракт с Минобороны. Весной 2024-го он утверждал, что воюет рядом с Блиновским.

Позднее следствие установило, что Пашаев числился командиром танка, но не находился со своим экипажем на передовой. При этом, по данным очевидцев, в зоне СВО он "решал вопросы". По данным СМИ, после ареста он неоднократно подавал ходатайство с просьбой вернуться в зону боевых действий, однако получал отказ.

"Безопасный город": экс-адвоката Пашаева отправили в СИЗО на два месяца

