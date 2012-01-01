Парламент принял законы, меняющие налоговую систему в России

Парламент 10 июля принял законы для совершенствования налоговой системы. Среди нововведений – прогрессивная шкала НДФЛ и налоговый кешбэк для семей с детьми. Подробнее обо всех изменениях – в материале Москвы 24.
Прогрессивная шкала
Принятые парламентом нововведения предусматривают многоступенчатую шкалу налогообложения. Теперь в зависимости от доходов граждан она может повышаться с 13 до 22%. Таким образом, большее налоговое бремя ложится на россиян с высокими заработками. После подписания закона Владимиром Путиным система начнет действовать с 1 января 2025 года.
Ранее Силуанов отмечал, что собранные деньги пойдут на повышение социальных выплат, поддержку материнства и детства, борьбу со сложными заболеваниями и социальную инфраструктуру. При этом рост налогов коснется только 3–4% россиян, остальные изменений не почувствуют, заявил министр журналисту Павлу Зарубину.
Сколько будем платить?
Прогрессивная шкала налогообложения предусматривает, что на доходы от 2,4 до 5 миллионов рублей в год ставка вырастет с 13 до 15%. От 5 до 20 миллионов – до 18%, от 20 до 50 миллионов – до 20%, заработки более 50 миллионов рублей будут облагаться НДФЛ в размере 22%. Ставка для россиян с доходом ниже 2,4 миллиона рублей в год останется на прежнем уровне в 13%.
В то же время повышенный налог рассчитывается не со всей суммы дохода, а только с ее превышения. К примеру, если россиянин получает 440 000 рублей, его годовой доход составляет 5 280 000. Таким образом, с 2 400 000 у него удержат 13%, с 2 600 000 – 15%, а с оставшихся 280 000 – 18%. В итоге если до 1 января 2025 года гражданин после вычета налогов будет получать примерно 382 тысячи рублей, то после – около 377 тысяч.
При этом новые правила не затронут выплаты участникам специальной военной операции и северные надбавки. Действующие ставки на профессиональный доход самозанятых тоже сохранятся в прежнем виде.
Другие нововведения
Новый закон увеличивает с 350 до 450 тысяч рублей предельный размер дохода, до достижения которого применяются обычные налоговые вычеты. Также документ предусматривает увеличение вычетов на детей вдвое: на второго ребенка он составит до 2 800 рублей, на третьего и каждого последующего – до 6 000.
Кроме того, была принята норма о семейном налоговом кешбэке в размере 7 из 13% уплаченных НДФЛ. На него смогут рассчитывать родители двух и более детей, чей доход не превышает полтора прожиточных минимума, установленного в регионе их проживания. Появится и налоговый вычет тем, кто сдает ГТО и каждый год проходит диспансеризацию. Его размер составит максимум 18 тысяч рублей в год.
Среди других нововведений – туристический налог, который местные власти смогут вводить со следующего года. В конечном итоге он заменит уже существующий курортный сбор.
Кроме того, парламентарии одобрили рост общей ставки налога на прибыль организаций с 20 до 25%. Плюс отдельно согласован налог на прибыль IT-компаний: до конца 2024 года у них сохранится нулевая ставка, а в 2025–2030 годах она составит 5%.