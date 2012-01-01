Парламент принял законы, меняющие налоговую систему в России

Парламент 10 июля принял законы для совершенствования налоговой системы. Среди нововведений – прогрессивная шкала НДФЛ и налоговый кешбэк для семей с детьми. Подробнее обо всех изменениях – в материале Москвы 24.

Прогрессивная шкала

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Принятые парламентом нововведения предусматривают многоступенчатую шкалу налогообложения. Теперь в зависимости от доходов граждан она может повышаться с 13 до 22%. Таким образом, большее налоговое бремя ложится на россиян с высокими заработками. После подписания закона Владимиром Путиным система начнет действовать с 1 января 2025 года.





Антон Силуанов министр финансов РФ Мы нашли консенсус тех предложений по совершенствованию налоговой системы, исходя из принципа справедливости, как нам поручал президент.

Ранее Силуанов отмечал, что собранные деньги пойдут на повышение социальных выплат, поддержку материнства и детства, борьбу со сложными заболеваниями и социальную инфраструктуру. При этом рост налогов коснется только 3–4% россиян, остальные изменений не почувствуют, заявил министр журналисту Павлу Зарубину.

Сколько будем платить?

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Прогрессивная шкала налогообложения предусматривает, что на доходы от 2,4 до 5 миллионов рублей в год ставка вырастет с 13 до 15%. От 5 до 20 миллионов – до 18%, от 20 до 50 миллионов – до 20%, заработки более 50 миллионов рублей будут облагаться НДФЛ в размере 22%. Ставка для россиян с доходом ниже 2,4 миллиона рублей в год останется на прежнем уровне в 13%.

В то же время повышенный налог рассчитывается не со всей суммы дохода, а только с ее превышения. К примеру, если россиянин получает 440 000 рублей, его годовой доход составляет 5 280 000. Таким образом, с 2 400 000 у него удержат 13%, с 2 600 000 – 15%, а с оставшихся 280 000 – 18%. В итоге если до 1 января 2025 года гражданин после вычета налогов будет получать примерно 382 тысячи рублей, то после – около 377 тысяч.

При этом новые правила не затронут выплаты участникам специальной военной операции и северные надбавки. Действующие ставки на профессиональный доход самозанятых тоже сохранятся в прежнем виде.

Другие нововведения

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Новый закон увеличивает с 350 до 450 тысяч рублей предельный размер дохода, до достижения которого применяются обычные налоговые вычеты. Также документ предусматривает увеличение вычетов на детей вдвое: на второго ребенка он составит до 2 800 рублей, на третьего и каждого последующего – до 6 000.

Кроме того, была принята норма о семейном налоговом кешбэке в размере 7 из 13% уплаченных НДФЛ. На него смогут рассчитывать родители двух и более детей, чей доход не превышает полтора прожиточных минимума, установленного в регионе их проживания. Появится и налоговый вычет тем, кто сдает ГТО и каждый год проходит диспансеризацию. Его размер составит максимум 18 тысяч рублей в год.

Среди других нововведений – туристический налог, который местные власти смогут вводить со следующего года. В конечном итоге он заменит уже существующий курортный сбор.

Кроме того, парламентарии одобрили рост общей ставки налога на прибыль организаций с 20 до 25%. Плюс отдельно согласован налог на прибыль IT-компаний: до конца 2024 года у них сохранится нулевая ставка, а в 2025–2030 годах она составит 5%.

