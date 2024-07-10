Совфед одобрил закон о введении прогрессивной шкалы НДФЛ

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Совет Федерации одобрил закон, который вводит прогрессивную шкалу НДФЛ со ставками от 13 до 22%. Поправки вносятся в Налоговый кодекс РФ.

Согласно закону, для граждан, доходы которых не превышают 2,4 миллиона рублей в год, ставка НДФЛ останется на уровне 13%. При доходах от 2,4 до 5 миллионов рублей налог составит 15%. Тем, кто зарабатывает от 5 до 20 миллионов в год, придется выплатить 18%, от 20 до 50 миллионов – 20%, а более 50 миллионов рублей в год – 22%.

Повышенный налог нужно будет оплачивать не со всей суммы, а только с превышения соответствующих порогов. Изменения не затронут участникам спецоперации.

До этого Госдума приняла закон, вводящий со следующего года прогрессивную шкалу НДФЛ со ставками от 13 до 22% в зависимости от размера доходов россиян.

Отмечалось, что для самозанятых ничего не изменится: нынешние ставки налога на профдоход сохранятся. Более того, предусматривается одинаковое налогообложение НДФЛ операций с цифровыми финансовыми активами и ценными бумагами.

Закон увеличивает с 350 до 450 тысяч рублей предельный размер дохода, до достижения которого могут применяться обычные налоговые вычеты по НДФЛ. При этом в два раза вырастают налоговые вычеты: на второго ребенка – до 2,8 тысячи рублей, на третьего и каждого последующего – до шести тысяч рублей. Для россиян, сдающих нормативы ГТО и проходящих ежегодную диспансеризацию, вводится вычет в размере 18 тысяч рублей в год.

