ФНС: поступления в бюджет от налога на богатых выросли в 1,5 раза

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Более 57 миллиардов рублей от налога на богатых поступило в федеральный бюджет страны с января по март 2024 года. Это в полтора раза превысило показатель 2023 года. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу ФНС.

В ведомстве объяснили тенденцию увеличением объема выплат дивидендов, а также премиальных. Руководитель отдела макроэкономического анализа финансовой группы (ФГ) "Финам" Ольга Беленькая пояснила, что на рост суммы также повлияло увеличение доходов россиян на фоне "горячего" рынка труда. По итогам I квартала 2024 года, реальные зарплаты в РФ увеличились на 11%.

Директор Ассоциации налоговых консультантов Владимир Саськов добавил, что в 2024 году выросло число россиян с доходами более 5 миллионов рублей, а руководитель Лаборатории исследований налоговой политики Президентской Академии Виктор Мачехин отметил снижение числа людей, укрывающихся от налогов.

По прогнозам властей, в 2024 году в бюджет РФ с таких налогов должно поступить 176 миллиардов рублей.

Ранее замглавы Минфина РФ Алексей Сазанов заявил, что ведомство сочло сбалансированным решением повышение ставки НДФЛ до 22% для зарабатывающих более 50 миллионов рублей в год. Он также добавил, что прогрессивная шкала НДФЛ является не слишком высокой по общемировым меркам.

