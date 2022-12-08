Эксперты объяснили, нужно ли обязывать россиян проверять газовое оборудование

В Госдуме предложили обязать россиян проверять газовое оборудование в квартирах. При нынешних нормах специалисты могут не обследовать его годами. Разбираемся, поможет ли это снизить количество происшествий с газом в жилых домах.

Упорядочить процедуру

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Законопроект предполагает, что владельцы газифицированных квартир будут обязаны заключить договор на обслуживание оборудования с фирмой, с которой сотрудничает управляющая компания (УК). По действующим нормам выполнять эту работу может любая организация, которую собственник выбирает сам.

Из-за этого от 10 до 50% квартир вообще не заключают никаких соглашений и оборудование там не проверяют годами, подчеркнули в комитете Госдумы по строительству и ЖКХ. Есть ли договор или нет, начнут выяснять государственные жилищные инспекции, подчеркнули авторы законопроекта.

"Такое решение действительно давно назрело и нуждается в скорейшей реализации. Когда речь идет о безопасности, нужно действовать быстро и четко, в том числе через императивные меры, с конкретно прописанной ответственностью", – заявил член комитета ГД по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.





Александр Якубовский член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Следующим шагом должно быть ужесточение наказания для не заключивших договоры собственников.

Сам законопроект прошел первое чтение еще в 2018 году, однако с тех пор его рассмотрение застопорилось. Документ был доработан, в парламенте его могут обсудить до конца декабря или в январе 2023-го, полагают депутаты.

За последнее время в России произошло сразу несколько инцидентов со взрывом бытового газа. В поселке Тымовское на Сахалине 19 ноября из-за ЧП в жилом доме погибли 10 человек, четверо из них – дети. В Нижневартовске 4 декабря из-за разгерметизации баллона на втором этаже частично обрушился подъезд, под завалами найдены тела 9 человек. Подобные происшествия в начале декабря произошли в Ярославле, Нижегородской и Ростовской областях.

Подмена понятий?

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Обязанность заключать договор с компанией – партнером УК не решит проблему без комплексного подхода, заявил Москве 24 юрист, председатель Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин. По его словам, зачастую инспекции домового оборудования проходят формально и серьезной ответственности за это никто не несет.

"Если бы кто-то проверял граждан, что они представили справки о заключенных договорах с кем-либо на проверку оборудования, а по факту этой работы бы не происходило, это одно. Но у нас проблема в том, что никто эти бумажки не спрашивает", – сказал эксперт.





Константин Крохин юрист, председатель Союза жилищных организаций Москвы Если мы поменяем одну организацию на другую, где будут договоры, но не будет контроля, то в чем смысл? Управляющие компании начнут навязывать каких-то своих партнеров, которые нарисуют бумажки с печатями. Это очень выгодный бизнес.

Если поставщика услуг выбирает управляющая компания, то она должна нести полную ответственность, если в доме случилось ЧП. Также необходимо усилить госнадзор за газовой сферой, создав федеральную структуру: туда можно было бы жаловаться на проблемы на местах, предложил Крохин.

Сейчас владельцы квартир зачастую просто не пускают специалистов проверить газовое оборудование, рассказала Москве 24 эксперт в сфере ЖКХ Татьяна Подберецкая. Законов, которые позволили бы привлечь таких собственников к ответственности, на сегодняшний день нет.

"Все упирается в желание или нежелание собственника. Управляющей компании нужно получать разрешение на допуск в квартиру у прокурора, идти в суд. С другим оборудованием есть точно такая же проблема (отопление, пожарные системы и прочее. – Прим. ред.)", – отметила специалист.





Татьяна Подберецкая эксперт в сфере ЖКХ Нужно разрабатывать закон, который обеспечит допуск к тем приборам, которые без проверок опасны для всех остальных жителей. Собственник обязан за них отвечать. Отказ пустить в квартиру должен быть наказуем вплоть до уголовной ответственности.

Так как специалисты не могут попасть в квартиру, не решается проблема и самовольно установленного газового оборудования. Без допуска в помещение с кем бы ни был заключен договор, проблема так и останется актуальной, заключила Подберецкая.