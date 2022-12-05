В СФ готовят поправки в КоАП за нарушения при проверке газового оборудования домов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Сенаторы Совфеда готовят поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), согласно которым будет предусмотрена соответствующая ответственность за нарушения во время проверок газового оборудования домов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя комитета СФ по федеративному устройству и региональной политике Андрея Шевченко.

По его словам, недавние инциденты в жилых домах могут ускорить разработку данной инициативы.

"Весь необходимый пакет законопроектов подготовлен в Совете Федерации, его необходимо принимать. Думаю, что сейчас эта работа будет активизирована – к сожалению, когда подобные инциденты происходят, законодательный процесс активизируется", – поделился Шевченко.

На территории России произошел ряд происшествий, которые связаны со взрывами бытового газа в жилых домах. Так, подобное ЧП случилось в доме № 5 по улице Кузнецова в Ярославле. В результате обрушились чердачные перекрытия и кровля, был зафиксирован один пострадавший.

Также взрыв бытового газа произошел в Нижневартовске. Часть здания обрушилась. Причиной происшествия стала разгерметизация газового баллона, который находился в квартире на втором этаже.

После ЧП пропали семь человек, их разыскивают родственники. Губернатор региона не исключила, что они могут находиться под завалами. Кроме того, по последней информации, в результате происшествия скончались шесть человек.

Взрыв газа случился и в городе Заволжье Нижегородской области. Впоследствии произошло возгорание на площади около 30 квадратных метров. Из дома эвакуировали 18 человек, в том числе троих детей. Сейчас уточняется информация о пострадавших.

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