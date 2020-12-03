Врач рассказал, как посещать общественные места в пандемию и не заболеть

В России впервые с начала пандемии за сутки выявили более 28 тысяч заболевших коронавирусом. Из-за непростой эпидемиологической ситуации в столице действует ряд ограничений при посещении кафе, баров, кино, театров, храмов и магазинов. Разбираемся, каких правил лучше всего придерживаться, отправляясь в общественные места сегодня.



Фото: Москва 24/Никита Симонов

Ковидный контроль

За последние сутки в России подтвердили 28 145 новых случаев коронавируса, сообщил Оперативный штаб. Из них 7 750 случаев пришлось на Москву, на Санкт-Петербург – 3 692, а на Московскую область – 1 193. Из-за ситуации с COVID-19 в столице с 13 ноября действуют новые ограничительные меры вплоть до 15 января 2021 года.

В частности, в новогоднюю ночь в Москве будут закрыты все рестораны. Также в городе отменили проведение традиционных новогодних и рождественских мероприятий. Столичные власти сообщили, что мер, которые действуют сейчас, достаточно. Поэтому новые ограничения в работе ресторанов и кафе в новогодние праздники не обсуждаются.

Вместе с тем дополнительные меры вводят и в Северной столице. Например, с 30 декабря по 3 января бары, рестораны и кафе Петербурга не смогут принимать гостей.

При этом работать продолжат заведения, которые готовят еду для доставки и навынос, а также производственные столовые. Кроме того, исключение составляют заведения на заправках, в аэропорту и на вокзалах. С 25 по 29 декабря и с 4 по 10 января предприятия общепита не смогут принимать посетителей с 19:00 до 06:00. А с 30 декабря по 10 января закроются театры, музеи и концертные площадки.

На такой же период запрещается проводить мероприятия в помещениях, если численность гостей более 50 человек, а также нельзя перевозить пассажиров автобусами на экскурсии.



Какие правила действуют в Москве

Бары, рестораны и другие развлечения

В ночное время с 23:00 до 06:00 введен запрет на обслуживание посетителей в заведениях общественного питания, а также в караоке, боулинг-клубах и на дискотеках. Вместе с тем ограничения не распространяются на доставку еды и торговлю навынос – они продолжают работать круглосуточно.

Также организациям при работе с клиентами рекомендуется использовать систему чекинов – регистрацию номеров телефонов сотрудников и гостей. Сейчас, чтобы попасть в заведения, на входе необходимо сканировать QR-код или отправлять СМС на специальный номер 7377. После этого гость получает подтверждение и показывает его охраннику.

Такую систему внедрили для контроля над цепочками распространения заболевания: если у кого-то из гостей обнаружат коронавирус, с остальными свяжутся и предложат пройти тестирование.

Кино и театры



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Из-за коронавируса сократили максимальное число зрителей в кино, театрах, а также в концертных залах: теперь их количество не должно превышать 25% от всей вместимости зала. Приобрести билеты можно только онлайн.

Проведение культурных, просветительских, выставочных, досуговых, развлекательных и зрелищных мероприятий с участием зрителей приостановлено до середины января 2021 года.

Магазины и торговые центры

В магазинах и торговых центрах по-прежнему действует масочно-перчаточный режим. Продавцы имеют право отказать в обслуживании покупателям без средств индивидуальной защиты. Нарушителям может грозить административный штраф.

Катки

С 27 ноября в столице заработали катки, но посетить их можно также только с соблюдением антиковидных мер.

Покупка билетов доступна только онлайн на сайте ледовой площадки, или же следует перейти на страницу с продажей при помощи QR-кодов. Их можно найти перед входом на каток.

В раздевалках и на самом катке действуют ограничения по количеству посетителей, поэтому лучше приходить незадолго до начала сеанса, чтобы не создавать очередь.

Ношение масок и перчаток является необходимым условием нахождения в раздевалке, а при входе на каток у посетителей будут измерять температуру. Кататься разрешается без средств индивидуальной защиты.



Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Желающим покататься на коньках на бесплатных площадках также следует пройти регистрацию по QR-коду. Если на льду окажется больной COVID-19, то всех остальных посетителей оповестят об опасности. Кроме того, сотрудники катков будут следить за количеством катающихся, и если их окажется больше положенного числа, то вход ограничат.

Храмы

При посещении храмов также необходимо соблюдать безопасное расстояние и находиться в средствах индивидуальной защиты. Рождественские службы в этом году можно будет посмотреть онлайн.



Фото: портал мэра и правительства Москвы

Вести себя осторожнее

Ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, вирусолог Максим Скулачев в беседе с Москвой 24 призвал людей по возможности избегать общественных мест и оставаться дома.

"Если у вас есть возможность заказать продукты на дом, а не идти в магазин, то лучше заказать. Если вам очень хочется ресторанной еды, у них у всех работает доставка. Не надо сейчас относиться к нашей жизни так, будто бы все хорошо, все обычно", – объяснил эксперт.





Максим Скулачев вирусолог Вирус заразен за несколько дней до появления симптомов, поэтому, когда вы куда-то идете, вы должны считать себя инфицированными, должны считать инфицированными людей, с которыми общаетесь. Если вы будете это помнить, то сразу начнете действовать осторожнее.

В свою очередь, врач-терапевт высшей категории Татьяна Романенко в интервью Москве 24 подчеркнула важность соблюдения масочного режима и безопасного расстояния в любых местах скопления людей – все это позволит минимизировать вероятность заражения коронавирусом.



Фото: Москва 24/Никита Симонов

"Нужно соблюдать культуру ношения масок. То есть маска через 1,5–2 часа должна меняться. Мы не можем носить одну маску в течение дня", – объяснила специалист.

При этом, по словам врача, после того как человек потрогал руками средство защиты, его нужно снять и выбросить, затем вымыть руки. "В противном случае маска будет представлять дополнительную эпидемиологическую опасность", – сказала Романенко.





Татьяна Романенко врач-терапевт высшей категории Несмотря на все ограничения, конечно, жизнь продолжается. Нам хочется что-то узнавать, посещать театры и кино. Здесь правила остаются такими же простыми: мы стараемся выбирать для посещения те места, то время, когда народу меньше, минимизируем контакты. В кино мы тоже можем пойти, когда меньше всего народу в кинозале. Соблюдение безопасного расстояния – это уже у всех на слуху.

Специалист напомнила и о важности мытья рук при посещении общественных мест, в частности заведений общепита. "Это основное правило: после посещения общественных мест, уборных, перед едой мы моем руки. Делаем так часто, как это необходимо", – объяснила она.

Если же помыть руки возможности нет, то можно использовать санитайзер. Кроме того, за пределами собственного дома нельзя трогать руками лицо, глаза и рот – все это может привести к заражению коронавирусной инфекцией, подытожила врач.