Россиянам ответили на главные вопросы о весеннем призыве 2024 года

1 апреля в России начался весенний призыв на срочную службу, в войска направят 150 тысяч человек. Впервые в армию пойдут граждане от 18 до 30 лет, а не до 27, как ранее. Какие еще нововведения предусмотрены в этом году – в материале Москвы 24.

Сколько продлится весенний призыв?

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Срок остался неизменным: в большинстве регионов он продлится с 1 апреля по 15 июля, рассказал на брифинге замначальника главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский.

"Исключение составляют отдельные районы Крайнего Севера и отдельные местности, приравненные к районам Крайнего Севера, где граждане, проживающие на этих территориях, призываются на военную службу с 1 ноября по 31 декабря. Это связано с климатическими особенностями указанных территорий", – рассказал он.

По указу Владимира Путина вооруженные силы пополнят 150 тысяч человек. Срок службы остается прежним – один год, сообщил в интервью газете "Красная звезда" начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский.

Также во время призыва заработает горячая линия: дозвониться можно будет по вторникам и четвергам с 10:00 до 12:00 начиная с 16 апреля, отметили в Генштабе. Там же сообщили, что отправка призывников со сборных пунктов начнется с 15 апреля.

Будут ли отправлять срочников в зону СВО?

В места проведения специальной военной операции новобранцы не попадут, подчеркнул Владимир Цимлянский.

По его словам, все призывники будут проходить службу на территории РФ, при этом в пункты дислокации подразделений ВС в новых регионах (Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области) "или для участия там в выполнении задач специальной военной операции военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, направляться не будут".

Призывников какого возраста отправят на службу?

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Весенняя кампания станет первой после вступления в силу закона об изменении призывного возраста. Поэтому в части отправятся мужчины от 18 до 30 лет, тогда как ранее верхняя планка ограничивалась 27 годами.

"Призыв граждан старших возрастов благоприятно скажется на моральном климате воинских частей и подразделений, поскольку в войска придут граждане, которые гарантированно имеют профессиональное образование и жизненный опыт", – подчеркнул Евгений Бурдинский.

Однако те, кому исполнилось 27 и более лет до 1 января 2024 года, под призыв уже не подпадут, сообщал ранее статс-секретарь – замминистра обороны России Николай Панков.

Как будут рассылаться повестки?

Бумажный вариант документа в весенний призыв остается основным, подчеркнул глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. По закону гражданин получает ее только лично и под расписку. Выдать ее вправе сотрудник военкомата, руководитель или другое ответственное за военный учет лицо на работе или учебе. Кроме того, повестку могут отправить заказным письмом по месту жительства или пребывания.

Электронные повестки тоже будут приходить, но в тесстовом режиме, заявил Картаполов. В Москве их отправят на портал mos.ru, а также электронную почту или по СМС, сообщило Агентство "Москва" со ссылкой на военного комиссара города Максима Локтева. Туда же придут и уведомления о предоставлении отсрочки, отметил он.

Какая ответственность грозит за уклонение от призыва?

Фото: Агентство "Москва"/Антон Кардашов

За неявку в военкомат без уважительной причины по закону полагается штраф от 10 до 30 тысяч рублей. Заплатить от одной до пяти тысяч придется, если не сообщить в военкомат об изменении своего семейного положения, образования, места работы или учебы, а также о переезде.

Россиян, которые не уведомили военкомат о выезде за рубеж на срок более полугода, могут оштрафовать на сумму от 5 до 15 тысяч. А если призывник покинул место жительства на срок свыше трех месяцев во время весенней или осенней кампании – от 10 до 15 тысяч. Также на 15–25 тысяч могут оштрафовать тех, кто не проходит медкомиссию.

Чтобы не попасть в уклонисты, следует подать заявление, в котором указаны уважительные причины неявки в военкомат. Оно должно быть подкреплено подтверждающими документами. Подать заявление можно лично в военкомате, через сайт госуслуг или в МФЦ – но не позднее даты явки, которая стоит в повестке. За незаконное уклонение от призыва может грозить штраф до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы осужденного за период до 18 месяцев, арест на срок от трех до шести месяцев либо до двух лет лишение свободы.

Кроме того, с 1 апреля вступила в силу норма, согласно которой игнорирующие повестки в военкомат не будут допущены до экзаменов на автомобильные права.

Кому положены отсрочки и освобождение от призыва?

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Основная причина, по которой не берут в армию, – проблемы со здоровьем. В вооруженные силы попадут только те, кто по итогам медкомиссии получит категории "А" и "Б". Россияне с категорией "В" подлежат призыву только в военное время, "Г" дает временную отсрочку, "Д" – полное освобождение от призыва. С полным перечнем заболеваний, с которыми не берут в армию, можно ознакомиться на официальном интернет-портале правовой информации.

Кроме того, согласно российскому законодательству, отсрочка положена:

студентам очных отделений;

депутатам и сотрудникам силовых ведомств;

отцам-одиночкам, отцам двух и более детей, а также детей-инвалидов до трех лет;

тем, кто ведет уход за близкими, которые в этом нуждаются;

мужчинам, жены которых беременны вторым ребенком на сроке более 26 недель;

сотрудникам аккредитованных IT-компаний, если их работодатели подали заявления в Минцифры до 6 февраля 2024 года и они были одобрены Минобороны.

Есть и те, кто по закону полностью освобожден от призыва. В частности:

кандидаты и доктора наук;

те, у кого есть судимость;

условно осужденные;

те, кто находится под следствием.

Под призыв не подпадут и близкие родственники военнослужащих, погибших при исполнении.

Есть ли особенности по призыву в Москве?

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

В столице заработал единый пункт призыва на военную службу, который находится в районе метро "Тимирязевская" по адресу улица Яблочкова, дом 5, строение 5. Теперь в одном здании будет объединена работа 31 военкомата, рассказал военный комиссар города Москвы Максим Локтев.

По его словам, в едином пункте процессы выстроены по тем же высоким стандартам, как и в центрах "Мои документы". В частности, здесь введены электронные очереди, есть комфортные залы ожидания, а с кандидатами работают подготовленные и компетентные профессионалы. На все процессы у призывника будет уходить всего несколько часов. Более подробная информация есть на сайте mos.ru, также задать вопросы по работе пункта можно по телефону +7 (495) 777-77-77.