Электронные повестки будут рассылать в весенний призыв

Фото: 123RF/bumbledee

Электронные повестки в военкомат, дублирующие бумажные, будут рассылаться в период весеннего призыва, который пройдет с 1 апреля до 15 июля, сообщает RTVI со ссылкой на главу комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова.

Он напомнил, что электронные повестки уже приходили во время осеннего призыва, они будут приходить и во время весеннего призыва. При этом основным способом оповещения останется традиционная бумажная повестка.

Картаполов также заверил, что граждан, которых призовут на срочную службу, не будут направлять в зону СВО.

Закон об электронных повестках, по которому военнообязанных можно будет оповещать онлайн, приняли в стране в апреле 2023 года. Им же был утвержден ряд ограничений для уклонистов. Например, гражданам будет запрещено покидать Россию.