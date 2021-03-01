Что изменится в жизни россиян с 1 марта 2021 года

Первый месяц весны готовит россиянам множество нововведений. Прежде всего, появится больше онлайн-платформ, где можно будет расплатиться картой "Мир". Кроме того, детей до 16 лет запретят высаживать из общественного транспорта даже при условии неоплаты билетов. Наконец, несколько новых стран откроют границы для российских туристов. Подробности об этих и других нововведениях марта читайте в нашем материале.

Новые СанПин для многоэтажек

Фото: портал мэра и правительства Москвы

С 1 марта в силу вступают новые санитарные правила и нормы по профилактике инфекционных болезней.

Так, с наступлением весны влажная уборка всех помещений общественного пользования в многоквартирных домах (МКД) будет проводиться ежедневно. Кроме того, антигололедные мероприятия на участке МКД станут обязательными при минусовой температуре. А когда воздух прогревается выше +10 градусов, ближайшие тротуары необходимо будет поливать водой.

Перечисленные нововведения лягут на плечи управляющих компаний, поэтому эксперты прогнозируют возможное повышение тарифов ЖКХ для граждан.

Еще больше возможностей карты "Мир"

В марте еще больше продавцов и агрегаторов начнут работать с национальной платежной системой "Мир". Теперь принимать к оплате такую карту должны будут все компании, оборот которых достигает 30 миллионов в год.

Позже, в июле 2021 года, такое нововведение коснется всех продавцов и агрегаторов, у кого суммарные продажи достигают 20 миллионов в год. А в апреле карты "Мир" добавят в сервис Apple Pay.

Наказание для иноагентов

Также с наступлением марта в России устанавливается уголовная ответственность для физических и юридических лиц, которые признаны иностранными агентами. Так, если они вовремя не внесут данные о себе в специальный реестр Минюста, им может грозить наказание в виде крупного штрафа или даже лишения свободы на срок до 5 лет.



Согласно новому закону, НКО-иноагентам может грозить штраф от 300 до 500 тысяч рублей за распространение материалов без соответствующей метки.



Закон о признании физических лиц иностранными агентами за политическую деятельность Владимир Путин подписал в конце 2020 года. Нововведение установило уведомительный порядок учета общественных объединений, которые занимаются политической деятельностью и получают иностранное финансирование. Они должны ежеквартально сообщать уполномоченным органам об объеме финансирования и фактических расходах.

Контроль за персональными данными

В новом месяце в силу вступают поправки в закон "О защите персональных данных", с помощью которых пользователям станет проще контролировать информацию о себе.

Поправки коснутся личной информации, которую человек оставляет во время использования различных онлайн-платформ: сервисов, магазинов и так далее. Теперь клиент сам будет выбирать, какие именно данные он разрешит использовать публично. Всю остальную информацию о пользователе нельзя распространять по умолчанию.

Так, компаниям, использующим личные данные людей, придется доказывать законность их получения. А любой человек получит право требовать от любого оператора персональных данных удалить сведения о себе из общего доступа, и никаких дополнительных условий для этого не потребуется.

Обязательные требования для бизнеса

Также с наступлением весны в тестовом режиме в России запускается реестр обязательных требований для бизнеса. Его правила работы описаны в постановлении, которое председатель правительства Михаил Мишустин подписал в начале февраля.

Новый реестр должен будет содержать в себе информацию о всех требованиях к бизнесу от разных ведомств. Кроме того, в перечне будут указаны законодательные акты, устанавливающие эти требования, их срок действия, а также наказание за их неисполнение.

Отмечается, что в тестовом режиме сведения в реестр будут вносить пять федеральных ведомств – МЧС, Минстрой, Роструд, Роспотребнадзор и Росаккредитация.

Открытие границ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Наконец с 1 марта свои границы для иностранных туристов открывает Кипр. Однако попасть туда российские туристы пока не смогут. В конце февраля власти острова официально внесли РФ в список стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, откуда допускаются на территорию государства только конкретные категории граждан.

Также с 1 марта открывает свои границы для туристов из России Грузия. Но и туда попасть будет непросто: наземные границы государства пока остаются закрытыми, а прямого регулярного авиасообщения между двумя странами все еще нет.

Дети-безбилетники

С 7 марта в России официально запретят высаживать из общественного транспорта детей до 16 лет, даже если они не оплатили проезд. Соответствующий закон в феврале подписал Владимир Путин. Изменения вносятся в устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта.

Кроме того, подписанный закон изменит контроль и порядок подтверждения оплаты проезда в общественном транспорте. Вводить контролирующие механизмы регионы смогут самостоятельно. Также контролер может потребовать у пассажира документ, удостоверяющий личность.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал недопустимым оставлять на дороге ребенка, который не оплатил проезд, – это создает угрозу жизни и здоровью несовершеннолетнего. Один из авторов поправок ко второму чтению законопроекта Владимир Синяговский предложил распространить данную меру на пенсионеров, инвалидов и беременных женщин.

Трудовая с полным стажем

Также с 7 марта в электронные трудовые книжки можно будет включать весь стаж, полученный до 2020 года. Для этого с соответствующим заявлением необходимо будет обратиться в Пенсионный фонд России.

Напомним, с 1 января 2020 года в РФ вступил в силу закон о введении электронных трудовых книжек. Согласно документу, работодатели предоставляют в электронном виде в ПФР данные о приеме на работу сотрудников, переводе на другую постоянную работу и увольнении.

Больше заказчиков кадастровых работ

23 марта вступают в силу поправки в законодательство, расширяющие в России перечень заказчиков проведения комплексных кадастровых работ (ККД). Теперь заказчиками ККД смогут выступать не только госорганы, но и физические и юридические лица, которым это необходимо.

Это упростит жизнь владельцам определенной недвижимости. Так члены огороднического или садоводческого товарищества смогут сэкономить при заказе таких работ сразу по нескольким объектам недвижимости, находящимся на одном участке. Кроме того, таким образом уменьшается вероятность возникновения ошибок в Росреестре.