Блогер Валерия Чекалина вылетела в Китай для прохождения терапии от онкологии. При этом ее возлюбленного, аргентинского танцора Луиса Сквиччиарини, не выпустили из страны, и Лерчек пришлось лететь в одиночестве. Подробности – в материале Москвы 24.

"Главное, что я лечу лечиться"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/ler_chek

Блогер Валерия Чекалина, более известная в Сети как Лерчек, улетела в Китай, чтобы начать CAR-T-терапию против рака желудка четвертой стадии. До самолета Валерия добиралась в инвалидной коляске.

"Решила не геройствовать. Там далеко идти, сказали, 10 минут", – отметила она.

В другую страну ей пришлось отправиться одной: она сообщила в своих соцсетях, что ее возлюбленного, аргентинского танцора Луиса Сквиччиарини, не выпустили из России. Чекалина не раскрыла причины, но в слезах записала видео из салона самолета.





Валерия Чекалина блогер Но самое главное, что я лечу лечиться. Луис постарается приехать очень быстро. Надо сосредоточиться на лечении и начать, я пройду как раз все исследования.

Позже РИА Новости со ссылкой на источник из окружения блогера сообщило, что Луис не смог вылететь в Китай из-за отсутствия российского загранпаспорта.

Накануне поездки Лерчек также сообщила об ухудшении состояния. По ее словам, боли в костях усилились настолько, что она не могла самостоятельно встать с дивана – ей помогла мать.

"Сегодня мы улетаем. И, как назло, у меня разболелись опять кости", – сказала блогер.

Лечение в Китае

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Лерчек вместе с экс-супругом Артемом Чекалиным были фигурантами уголовного дела о незаконных валютных операциях. В апреле суд вынес приговор Артему: 7 лет лишения свободы в колонии общего режима и штраф в размере более 194 миллионов рублей. В конце июля Валерию приговорили к 5 годам лишения свободы условно с 3-летним испытательным сроком, ей также присудили штраф в размере 765 миллионов рублей.

В середине ноября президент РФ помиловал Чекалину, ей также вернули загранпаспорт, что сделало возможным ее поездку в Китай. Там блогер рассчитывает получить CAR-T-терапию – относительно новый метод лечения онкологии, при котором врачи искусственно меняют свойства лимфоцитов, рассказала Москве 24 врач-онколог Елена Сатирова.

"Это когда мы берем Т-лимфоциты из крови пациента, обучаем их видеть опухоль, обучаем их находить и убивать ее и отправляем их дальше в пациента. И уже внутри пациента эти суперспециализированные бойцы сражаются с опухолью", – поделилась специалист.

Предположительно, Валерия пробудет в Китае около месяца.

"Никому не пожелаю оказаться на моем месте"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/im__lu_

Чекалиной диагностировали рак желудка четвертой стадии в начале 2026-го, это случилось вскоре после рождения четвертого ребенка. В начале сентября стало известно, что ее состояние ухудшилось. После помилования блогер смогла самостоятельно публиковать контент в своих соцсетях и рассказывать о здоровье. В частности, она показалась подписчиками без парика, а также продемонстрировала отеки после химиотерапии.

Кроме того, в одном из роликов она предстала без косметики. На губах были отчетливо видны следы, похожие на синяки. Некоторые подписчики сразу задались вопросами об их происхождении, и Валерия поспешила ответить в комментариях.





Валерия Чекалина блогер Синяки на губах – это инъекции для увеличения. Еще я сделала ботокс. Все это одобрено моим онкологом, даже двумя. Я просто хочу быть красивой. Нет правил, как проживать эту болезнь, никому не пожелаю оказаться на моем месте.

Позже блогер рассказала, что давно мечтала "сделать губы" и не думала, "что это вызовет такой резонанс" в Сети. Валерия также опубликовала медицинское заключение, в котором указано, что у нее нет противопоказаний для проведения аппаратных и инъекционных косметологических процедур.