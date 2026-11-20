Устойчивый снежный покров может образоваться в столичном регионе 24–25 ноября, а метеорологическая зима наступит уже 23-го числа, предупредили синоптики. Как подготовить машину к холодам и какие нюансы необходимо учесть, разбиралась Москва 24.

Зима пришла

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Устойчивый снежный покров может образоваться в столичном регионе 24–25 ноября. По словам руководителя прогностического центра "Метео" Александра Шувалова, в эти дни ожидается снег, а днем температура составит от минус 1 до минус 3 градусов.



Самым теплым днем текущей недели синоптик назвал 20 ноября – даже ночью в центре Москвы было не ниже плюс 6. В субботу, 21-го числа, регион заденут дожди: утром до плюс 4–6, к вечеру температура приблизится к нулю. В ночь на 22-е возможны слабые заморозки и гололедица, днем от 0 до плюс 1 – такая погода сохранится и в начале следующей недели. А уже во вторник и среду на регион может выйти южный циклон с Балкан.





Александр Шувалов руководитель прогностического центра "Метео" Снег будет, но еще точно нельзя сказать, будет он умеренным или сильным.

Ведущий специалист "Фобоса" Евгений Тишковец также уточнил, что в воскресенье холодный фронт принесет небольшой очаговый снег и понизит максимум дня до 2 градусов, а в ночь на 22 ноября небо прояснится, возможна гололедица.

Метеорологическая зима, по его прогнозу, начнется с 23-го числа: среднесуточная температура уйдет в минус, начнет формироваться "устойчивый и даже внушительный" снежный покров, а уже 24–25 ноября столица увидит зиму "во всей красе".



При этом, по данным ведущего специалиста "Метеоновостей" Татьяны Поздняковой, на 19 ноября высота снега в ряде локаций Москвы достигла 4 сантиметров: за 12 часов на ВДНХ выпало 6 миллиметров осадков, столько же – на Балчуге, 4 сантиметра лежит в Дмитрове, а в Твери – 6 сантиметров.



"Ночью 19 ноября коварная окклюзия отличилась более сильными осадками, чем предполагалось", – отметила она.

Проверить все

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Перед приходом настоящей зимы необходимо подготовить автомобиль к предстоящему холодному сезону. Традиционно стоит проверить стеклоочистители, стеклоомыватели, а затем перейти к выбору незамерзающей жидкости. Автоэксперт Дмитрий Фомин рассказал Москве 24, что основная часть из представленных на рынке вариантов содержит в основе изопропиловый спирт.

"Плюс таких жидкостей в том, что они разрешены к продаже и безопасны для здоровья, но при этом они дорогие и имеют резкий запах, который дополняют отдушками – иногда получается очень своеобразное сочетание ароматов. Еще иногда может попадаться жидкость на метиловом спирте, но они не разрешены для продажи из-за опасного воздействия на организм", – предупредил он.

По словам эксперта, незамерзайка на изопропиловом спирте стоит в среднем до 500–600 рублей за 4–5 литров, и часто градация идет от минус 5–15 градусов до минус 25. Продается она на заправках и в специализированных магазинах.

"Важно помнить, что однозначно не стоит ничего покупать вне стационарных объектов, например у машин вдоль дорог. Потому что можно нарваться на жидкость, которая замерзнет и не будет соответствовать температурному режиму, указанному на этикетке, плюс она еще может оказаться очень токсичной и опасной для здоровья", – подчеркнул специалист.





Дмитрий Фомин автоэксперт Также нужно стараться выбирать жидкость с учетом температурного режима. Если он будет опускаться ниже минус 15 градусов, тем более ночью, а жидкость рассчитана только на минус 15 и ее не получится сменить, надо хотя бы разбавить той незамерзайкой, которая подходит до минус 25–30 градусов. При движении ночью, тем более на трассе, температура на лобовом стекле будет ниже. Соответственно, неподходящая жидкость может замерзнуть и не работать так, как положено.

Помимо этого, в плане подготовки автомобиля необходимо убедиться в общем техническом состоянии машины – что все исправно, технические жидкости заменены, все работает. Потому что поломка при дальних поездках летом позволяет беспроблемно дождаться эвакуатор, но зимой это не так просто, добавил он.

"По поводу моторного масла: бытует мнение, что летом заливается одно, зимой – другое, более жидкое, то есть имеющее другой индекс прокачиваемости при отрицательных температурах. В наших условиях это все-таки миф, потому что, если бы автомобиль использовался летом в Африке, а зимой на Северном полюсе, тогда это имело бы смысл. А так у нас средний температурный режим, и масла рассчитаны на каждый автомобиль и двигатель по допускам и по стороне использования", – отметил Фомин.

Например, если автомобилю положено масло с индексом вязкости 5W-40 или 5W-30, вполне достаточно основываться на данных производителя марки, пояснил эксперт.

"Помимо того, чтобы следить за уровнем технических жидкостей, их важно вовремя менять. В частности, масло меняется раз в 10 тысяч пробега или раз в год, некоторые производители ориентируются на 15 тысяч. Но самым оптимальным вариантом будет 7–7,5 тысячи, тем более на турбированных автомобилях", – рекомендовал специалист.



А вот антифриз и тормозная жидкость меняются раз в 3 года, иначе они теряют свои свойства, напомнил Фомин.

Противопогодные лайфхаки

Отдельное внимание стоит уделить и деталям автомобиля, в частности аккумулятору, подчеркнул Дмитрий Фомин.

"Средний срок их службы – 3–5 лет, иногда они служат дольше, иногда меньше. Если автомобиль используется в коротких поездках вроде дом – работа, на небольших расстояниях, то у него есть большое потребление на запуске, но дальше он не успевает прогреться и нормально зарядиться. Даже новый и полностью исправный аккумулятор через 2–3 недели может разрядиться. И это не говорит о неисправности – просто из-за непродолжительных и коротких пробегов он не успевает зарядиться. Так что находим возможность дозарядить его, если у вас ежедневные короткие или редкие пробеги", – пояснил он.





Дмитрий Фомин автоэксперт При техническом обслуживании автомобиля не все автомобилисты, а иногда и мастера уделяют внимание именно аккумуляторной батарее: посмотрят колодки, подвеску и все остальное. Попросите убедиться в ее исправности – измерить специальным тестером либо нагрузочной вилкой.

Кроме того, эксперт рекомендовал оценить состояние лобового стекла.

"Я бы не советовал его полировать, потому что в одном из десяти мест это сделают грамотно, а в остальных это будет не более чем изъятие денег, потому что стекла очень плохо полируются, и может получиться эффект линзы – как очки с диоптриями, что неправильно. Трещины уменьшают срок службы стеклоочистителей, из-за царапин стекло может бликовать на солнце, что тоже ухудшает видимость. Поэтому важно следить за состоянием лобового стекла и вовремя менять его на новое", – подчеркнул специалист.

Также в зимнее время автомобиль необходимо по возможности мыть после каждой долгой поездки. После мойки автомобиль желательно просушить, продуть сжатым воздухом. Тем не менее воздушное облако может оказаться внутри двери – даже после хорошей сушки иногда приходится сталкиваться с тем, что замерзают стекла и ручки дверей, обратил внимание автоэксперт.

"Есть небольшой лайфхак: после мойки нужно выехать на открытое место – на парковку либо перед домом, открыть двери, приоткрыть стекла. В этом случае 5–7 минут вымораживаются остатки воды – и на утро можно быть спокойным: ручки не примерзнут, двери откроются", – подчеркнул он.

Кроме того, эксперт дал рекомендации по подготовке к управлению автомобилем в условиях ухудшения погодных условий. По его словам, зачастую на фоне первого снега или гололеда образуются ощутимые заторы, поскольку многие водители еще не привыкли к изменившимся, иногда и за ночь, условиям движения и дорожному покрытию.

"Здесь тоже есть маленький лайфхак: по возможности выезжаем на закрытую площадку и пытаемся вспомнить навыки, перестраиваем свой режим вождения. Опытным водителям нужно меньше времени, а начинающим и молодым – чуть больше, поэтому стараемся потренироваться", – отметил он.

Если же такой возможности нет, Фомин посоветовал закладывать на дорогу чуть больше времени с учетом того, что изменилось покрытие, дорожные условия и упала скорость движения.