Юрист Воропаев поприветствовал разрешение регистрировать авто из базы Интерпола в РФ

Госдума одобрила в первом чтении законопроект, позволяющий регистрировать в России автомобили, которые находятся в международном розыске. Что это значит для покупателей, разбиралась Москва 24.

Покупатель в неведении

Госдума в первом чтении приняла законопроект, который разрешает ставить на учет автомобили из базы международного розыска по линии Интерпола. Документ разработало правительство РФ, при этом особенности процедуры в такой ситуации представит МВД.

На данный момент закон запрещает любые регистрационные действия с подобными машинами. В пояснительной записке указано, что мера нужна для защиты россиян, которые купили ввезенный автомобиль, а потом узнали, что он в розыске – в том числе по запросу недружественных стран. Проблема в том, что зарубежные правоохранители не всегда объясняют, почему транспорт оказался в базе , из-за чего принять объективное решение непросто.

Владельцам приходится идти в суд, но даже выигранное дело не гарантирует результат. Прекратить международный розыск и удалить данные из базы Интерпола может только страна, которая инициировала процесс.

Наглядный пример – дело Дмитрия Пака, которое Тверской суд Москвы рассмотрит 1 декабря. По данным РИА Новости, мужчина купил BMW X5 в Южной Корее в октябре 2025 года, оплатил в России таможенные пошлины и утильсбор, поставил машину на учет и получил номера. Однако в апреле 2026-го сотрудники ГИБДД после проверки документов сообщили, что автомобиль разыскивается Интерполом по инициативе Германии.

Машину изъяли, но сейчас она находится на ответственном хранении у самого истца, который не может ей пользоваться. В России уголовное дело не возбуждали, но уведомили немецкую сторону об обнаружении автомобиля, чтобы выяснить актуальность розыска и планы по возврату.

По словам покупателя, на всех этапах перевозки и оформления немецкого внедорожника сведений о розыске не было. Поэтому, на его взгляд, данные Германии недостоверны, а информация о краже машины на территории этой страны для России носит предположительный характер и документально не подтверждена.

Ранее в РФ сняли с розыска более 660 машин, которые искали Канада и Германия, сообщили в пресс-центре МВД России. В ведомстве отметили, что с февраля 2022 года немецкое бюро Интерпола не отвечает на уведомления РФ об обнаружении разыскиваемых автомобилей, направляемые для подтверждения актуальности информации.

При этом национальное центральное бюро Интерпола Канады подтвердило получение каждого запроса об обнаружении разыскиваемых машин, направленного российским бюро. Кроме того, с сентября 2025 года канадская сторона начала предоставлять ранее запрошенные сведения о подтверждении либо снятии авто с розыска по каналам Интерпола, отметили в МВД РФ.

Потенциальные риски

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Автоюрист Лев Воропаев в разговоре с Москвой 24 положительно высказался об инициативе правительства. Он также напомнил о решении Верховного суда (ВС), который в конце октября встал на сторону петербуржца Данилы Косачева.

Мужчина купил машину из Канады, но поставить на учет не смог, так как она числилась в базе Интерпола. Три инстанции признали отказ МВД необоснованным, отметив, что данные о хищении неподтвержденные и для РФ носят предположительный характер.

Ведомство пожаловалось в Верховный суд, настаивая, что снять машину с розыска может только инициатор либо это происходит по истечении срока хранения информации. Однако ВС указал, что нужно защищать интересы россиян, чьи автомобили разыскиваются по инициативе недружественных стран, и обязал МВД допустить машину к эксплуатации.





Лев Воропаев автоюрист Таких машин на территории России тысячи. Попадают они в страну обычно так же, как все автомобили в международном обороте: проходят таможенную процедуру и заезжают.

В розыск транспорт могут объявить через несколько месяцев после того, как он оказался на территории России. Поэтому говорить о криминальном следе до въезда в РФ вряд ли возможно, убежден Воропаев.

"К сожалению, у обычного гражданина нет возможности проверить историю автомобиля на наличие его в базе Интерпола. Ни один доступный сервис такую информацию не предоставляет", – отметил эксперт.

По его словам, инициаторы розыска иногда злоупотребляют своим правом: в частности, пытаются выбить страховое возмещение, при этом получив деньги за продажу автомобиля.

"Более того, граждане, объявившие машину в розыск как похищенную, в Россию за ней, как правило, не приезжают, что также может указывать на их недобросовестность", – добавил юрист.



В России могут разрешить регистрировать автомобили в международном розыске

Российские владельцы этих автомобилей – чаще всего добропорядочные приобретатели. Они доподлинно не могут знать историю происхождения машин, согласился в разговоре с Москвой 24 вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

"Учитывая нынешнюю международную обстановку, подразумевается своего рода презумпция невиновности: хотят разрешить ездить на таких автомобилях без риска, но только в пределах Российской Федерации", – уточнил он.

Однако, если машина заедет на территорию другого государства, в том числе Таможенного союза, она может быть изъята по причине международного розыска, предупредил специалист.





Ян Хайцеэр вице-президент Национального автомобильного союза С одной стороны, разрешить регистрировать такие автомобили правильно: происходит условное амнистирование добропорядочных приобретателей. С другой, это может стать стимулом для тех, кто имеет злой умысел.

По словам эксперта, сейчас подобные автомобили попадают в другие страны, как правило, из Объединенных Арабских Эмиратов: чаще всего это американские или канадские машины, причем практически новые. Они пересекают границы, оказываются в ОАЭ, и только после выхода оттуда объявляется розыск.

"Одна из рекомендаций при покупке – не стоит вестись на дешевизну. Также нужно попытаться собрать всю возможную информацию о конкретной машине – откуда она пришла, какие владельцы были до", – отметил Хайцеэр.

Для этого необходимо подробно расспросить обо всем продавца и запросить у него документы, но стопроцентную гарантию получить невозможно, резюмировал он.

