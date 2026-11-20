Рэпер Алишер Моргенштерн (признан в РФ иноагентом) готовится к свадьбе, при этом его невеста, дочь раввина, совсем не похожа на его предыдущих избранниц, сообщили СМИ. Сам исполнитель уже подтвердил радостное событие. Что известно о грядущих изменениях в личной жизни музыканта, расскажет Москва 24.

"Самый лучший подарок – это жизнь"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/morgen_shtern (Алишер Моргенштерн признан в РФ иноагентом)

Рэпер Алишер Моргенштерн (признан в РФ иноагентом) готовится связать себя брачными узами. В начале июня стало известно, что скандальный музыкант принял иудаизм и сменил имя на Исраэль Йегуда Моргенштерн. Также летом исполнитель сообщал, что находится в поиске еврейской невесты посредством традиционного способа знакомства молодых через сватов.

На днях исполнитель записал видео в своих соцсетях, в котором рассказал, что пережил "сумасшедший день", так как вышла компьютерная игра GTA VI, а затем внезапно поблагодарил всех за поздравления.





Алишер Моргенштерн рэпер Огромное спасибо за поздравления, за то, что желаете нам добра.

Фолловеры в комментариях поздравили рэпера.

"Поздравляем от всей души", "хороший пример, как человек может измениться в хорошую сторону", – отметили подписчики.

Комментаторы также высказали мнение о предполагаемой невесте Алишера: ее снимки опубликовали СМИ. Поклонники отметили ее природную красоту. По данным СМИ, избранницей 28-летнего Алишера стала 23-летняя Габриэла Нирэль Маркус. Девушка изучает программирование и учится на IT‑специальности в одном из крупнейших исследовательских университетов Израиля, который входит в число ведущих вузов страны – Bar-Ilan. По другим данным, Габриэла уже окончила университет, а во время учебы занималась наставничеством и учила девочек-подростков программированию.

При этом, по данным телеграм-канала SHOT, в январе Габриэла была помолвлена с другим и уже планировалось мероприятие с участием семей жениха и невесты, на котором они должны были договориться о будущем браке. Однако что-то пошло не так.

Предполагаемая возлюбленная рэпера происходит из семьи русскоязычных евреев. Ее отец, Гай Маркус, окончил школу в городе Болград Одесской области. На сегодняшний день он является раввином в Ришон-ле-Ционе.

"Собственник чокнутый"

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин (Алишер Моргенштерн признан в РФ иноагентом)

Для Алишера это будет второй официальный брак. Ранее он был женат на блогере-миллионнике Диларе Зинатуллиной. Пара познакомилась еще в 2017-м. При этом в отношениях не все было гладко: в 2019 году возлюбленные разошлись, а впоследствии рэпер признался, что не хотел серьезных отношений и предложил Диларе свободный союз, однако девушку это не устроило.

Тем не менее молодые люди остались друзьями, часто общались, регулярно появлялись друг у друга в соцсетях, а Дилара снималась в клипах Алишера. Впоследствии они возобновили романтические отношения, а в 2021-м поженились. Однако брак продержался около 7 месяцев – о расставании супругов стало известно в начале апреля 2022-го. По данным СМИ, развод был оформлен в феврале 2023-го.

Причиной, по словам самого Алишера, стали его постоянные измены. При этом он допускал интимные связи с другими девушками, а вот его жене запрещалось.

"У нас разное понимание любви. Но все равно я мразота. Говорю ей: "Не дай Бог тебя с кем-то увижу. Оба умрете". Я собственник чокнутый", – признался музыкант в документальном фильме "Алишер, что с тобой?".

После расставания с Диларой Алишер начал встречаться с украинской актрисой и моделью Елизаветой Василенко. По данным СМИ, отношения продлились около 1,5 года, причем в процессе возлюбленные тоже расставались. В апреле 2026-го девушка рассказала об этом романе в большом интервью. Она отметила, что первые полгода казались ей сказкой, однако потом избранник изменился до неузнаваемости.





Елизавета Василенко актриса, модель, экс-возлюбленная Алишера Моргенштерна И его личность меняется, он превратился в агрессивного, апатичного и очень злого человека. Стал отстраняться и обижать меня. Каждый день я начала просыпаться с человеком, у которого опять новая личность, как у Билли Миллигана.

Лиза добавила, что возлюбленный унижал ее, называл "дополнением" себя, был против того, чтобы она строила карьеру, училась или работала. Девушка рассказала, что они с Моргенштерном даже планировали детей. При этом эмоциональные качели в отношениях довели ее до сахарного диабета, считает Василенко. Моргенштерн не поддержал ее и тогда, когда ей понадобилось лечение, а только начал сильнее критиковать.

Многомиллионный штраф

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин (Алишер Моргенштерн признан в РФ иноагентом)

Моргенштерн уехал из России в феврале 2022-го. Причиной стали обвинения председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина в торговле наркотиками. В мае 2022-го музыканта внесли в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

В апреле 2026-го он был заочно приговорен к штрафу в 7 миллионов рублей за уклонение от исполнения обязанностей иностранного агента. В середине июня суд ужесточил приговор, увеличив штраф до 8,2 миллиона рублей.

В сентябре судебные приставы начали процедуру принудительного взыскания штрафа. В ноябре защита музыканта попросила заменить штраф на другое наказание.