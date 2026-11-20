Рэпер Алишер Моргенштерн (признан в РФ иноагентом) готовится к свадьбе, при этом его невеста, дочь раввина, совсем не похожа на его предыдущих избранниц, сообщили СМИ. Сам исполнитель уже подтвердил радостное событие. Что известно о грядущих изменениях в личной жизни музыканта, расскажет Москва 24.
"Самый лучший подарок – это жизнь"
Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/morgen_shtern (Алишер Моргенштерн признан в РФ иноагентом)
Рэпер Алишер Моргенштерн (признан в РФ иноагентом) готовится связать себя брачными узами. В начале июня стало известно, что скандальный музыкант принял иудаизм и сменил имя на Исраэль Йегуда Моргенштерн. Также летом исполнитель сообщал, что находится в поиске еврейской невесты посредством традиционного способа знакомства молодых через сватов.
На днях исполнитель записал видео в своих соцсетях, в котором рассказал, что пережил "сумасшедший день", так как вышла компьютерная игра GTA VI, а затем внезапно поблагодарил всех за поздравления.
Фолловеры в комментариях поздравили рэпера.
"Поздравляем от всей души", "хороший пример, как человек может измениться в хорошую сторону", – отметили подписчики.
Комментаторы также высказали мнение о предполагаемой невесте Алишера: ее снимки опубликовали СМИ. Поклонники отметили ее природную красоту. По данным СМИ, избранницей 28-летнего Алишера стала 23-летняя Габриэла Нирэль Маркус. Девушка изучает программирование и учится на IT‑специальности в одном из крупнейших исследовательских университетов Израиля, который входит в число ведущих вузов страны – Bar-Ilan. По другим данным, Габриэла уже окончила университет, а во время учебы занималась наставничеством и учила девочек-подростков программированию.
При этом, по данным телеграм-канала SHOT, в январе Габриэла была помолвлена с другим и уже планировалось мероприятие с участием семей жениха и невесты, на котором они должны были договориться о будущем браке. Однако что-то пошло не так.
Предполагаемая возлюбленная рэпера происходит из семьи русскоязычных евреев. Ее отец, Гай Маркус, окончил школу в городе Болград Одесской области. На сегодняшний день он является раввином в Ришон-ле-Ционе.
"Собственник чокнутый"
Для Алишера это будет второй официальный брак. Ранее он был женат на блогере-миллионнике Диларе Зинатуллиной. Пара познакомилась еще в 2017-м. При этом в отношениях не все было гладко: в 2019 году возлюбленные разошлись, а впоследствии рэпер признался, что не хотел серьезных отношений и предложил Диларе свободный союз, однако девушку это не устроило.
Тем не менее молодые люди остались друзьями, часто общались, регулярно появлялись друг у друга в соцсетях, а Дилара снималась в клипах Алишера. Впоследствии они возобновили романтические отношения, а в 2021-м поженились. Однако брак продержался около 7 месяцев – о расставании супругов стало известно в начале апреля 2022-го. По данным СМИ, развод был оформлен в феврале 2023-го.
Причиной, по словам самого Алишера, стали его постоянные измены. При этом он допускал интимные связи с другими девушками, а вот его жене запрещалось.
"У нас разное понимание любви. Но все равно я мразота. Говорю ей: "Не дай Бог тебя с кем-то увижу. Оба умрете". Я собственник чокнутый", – признался музыкант в документальном фильме "Алишер, что с тобой?".
После расставания с Диларой Алишер начал встречаться с украинской актрисой и моделью Елизаветой Василенко. По данным СМИ, отношения продлились около 1,5 года, причем в процессе возлюбленные тоже расставались. В апреле 2026-го девушка рассказала об этом романе в большом интервью. Она отметила, что первые полгода казались ей сказкой, однако потом избранник изменился до неузнаваемости.
Лиза добавила, что возлюбленный унижал ее, называл "дополнением" себя, был против того, чтобы она строила карьеру, училась или работала. Девушка рассказала, что они с Моргенштерном даже планировали детей. При этом эмоциональные качели в отношениях довели ее до сахарного диабета, считает Василенко. Моргенштерн не поддержал ее и тогда, когда ей понадобилось лечение, а только начал сильнее критиковать.
Многомиллионный штраф
Моргенштерн уехал из России в феврале 2022-го. Причиной стали обвинения председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина в торговле наркотиками. В мае 2022-го музыканта внесли в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.
В апреле 2026-го он был заочно приговорен к штрафу в 7 миллионов рублей за уклонение от исполнения обязанностей иностранного агента. В середине июня суд ужесточил приговор, увеличив штраф до 8,2 миллиона рублей.
В сентябре судебные приставы начали процедуру принудительного взыскания штрафа. В ноябре защита музыканта попросила заменить штраф на другое наказание.