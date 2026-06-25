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25 июня, 16:19

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На друзей иноагента Моргенштерна подали в суд за попытку скрыть имущество рэпера

Как третье лицо: что известно о деле по сокрытию имущества рэпера Моргенштерна

На друзей рэпера Алишера Моргенштерна (признан иноагентом в РФ) подали в суд. По данным СМИ, они якобы помогали знаменитости скрыть имущество. Подробности – в материале Москвы 24.

Почти 10 тысяч квадратных метров

Фото: телеграм-канал Mash

На друзей рэпера Алишера Моргенштерна (признан иноагентом в РФ) подали в суд из-за того, что те помогали музыканту скрыть недвижимость в Истре, сообщил телеграм-канал Mash. Музыкант пока проходит по делу как третье лицо. Речь идет о земле стоимостью 60 миллионов рублей, которую исполнитель купил в 2021 году, оформив ипотеку на 26 лет.

Участок площадью 9,5 тысячи квадратных метров разделен на две части: на одной из них расположен теннисный корт и особняк, другая занята баней с выходом к Малой Истре. Земля числилась на некоем Алексее Быстрякове, пока музыканта не признали иноагентом. По данным журналистов, в апреле часть с домом была арестована государством, и тогда Моргенштерн попросил Быстрякова переписать вторую долю на своего телохранителя Азиза Аминовича.

Затем экоактивист Глеб Рыськов пожаловался на музыканта и попросил запретить рэперу совершать какие-либо сделки с купленными землями. В итоге прокурор подал иск, чтобы участок Алишера признали незаконным, так как он накладывается на зону Малой Истры, а часть земли, где стоит баня, также была арестована.

"Мне не стыдно"

Фото: legion-media.com/ТАСС/Сергей Карпухин (Алишер Моргенштерн признан в РФ иноагентом)

При этом весной сам Моргенштерн был заочно приговорен к штрафу за уклонение от исполнения обязанностей иностранного агента. По версии прокуратуры, рэпер дважды в течение года привлекался к административной ответственности за это нарушение, но продолжал делать публикации в соцсетях без соответствующей маркировки.

В свою очередь, защита Алишера попыталась обжаловать приговор. В июне столичный суд пересмотрел вердикт в сторону ужесточения, то есть сумма штрафа возросла с 7 до 8,2 миллиона рублей.

Помимо этого, в середине июня в Сети завирусился ролик с корпоратива исполнителя в Испании. Рэпер включал свои треки на YouTube и подпевал им, а в какой-то момент на экране появился QR-код: музыкант обратился к публике с просьбой поддержать его финансово в трудный период.

Пользуясь случаем, хотел бы попросить вас о помощи. Может, кто-то хочет поддержать молодого музыканта, поддержать большой музыкальный проект, который поможет миллионам людей. Если что, свяжитесь. Знаете, я начинал с того, что играл в переходе и клянчил деньги, поэтому мне не стыдно. Судьба делает интересные твисты. Я тут шляпу положил на всякий случай. Я верю: то, что я здесь, не случайно. Может, здесь есть человек, который реально поддержит этот большой мой проект.
Алишер Моргенштерн
рэпер

При этом в начале июня телеграм-канал "Голос Израиля" сообщил, что рэпер принял иудаизм и сменил имя на Исраэль Йегуда Моргенштерн.

Алишер уехал из РФ в феврале 2022-го. Причиной стали обвинения председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина в торговле наркотиками. В мае 2022-го рэпер был включен в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

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