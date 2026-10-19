"КП": экс-супруг Юлии Савичевой не хочет отдавать общую дочь певице

Юлия Савичева сообщила о разводе с композитором Александром Аршиновым спустя 12 лет брака. В личном блоге певица призналась, что особенно тяжело ей дались последние полгода. Подробности – в материале Москвы 24.

Непростой период жизни

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/yuliasavicheva

Певица Юлия Савичева рассказала, что переживает сложный период в личной жизни: исполнительница сообщила о разводе спустя 12 лет брака с композитором Александром Аршиновым. В личном блоге Юлия отметила, что последние полгода ей дались особенно тяжело.





Юлия Савичева певица Вот уже полгода я в диком стрессе. Я нахожусь в процессе развода с мужем. Розовые очки окончательно спали с моих глаз. Вселенная всегда посылала мне музыку в трудные периоды жизни, и вот сейчас все повторяется, за что я ей очень благодарна.

Также Савичева рассказала, что уже переехала из общей квартиры и именно в этот тяжелый период выпустила демо-версию песни "Я не люблю тебя". Юлия добавила, что, несмотря на проблемы, старается смотреть вперед и не теряет надежду на перемены.

"Несмотря ни на что, я иду дальше. Я знаю, что все будет хорошо", – подчеркнула певица.

Дочь с европейским гражданством

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/yuliasavicheva

Развод – не единственная проблема в жизни Савичевой. По данным СМИ, из-за развода с Аршиновым певица может лишиться возможности общения с единственной дочерью Анной. Исполнительница родила ребенка 10 лет назад в Португалии и решила оставить ее жить на родине, объясняя это тем, что для ребенка лучше жить у моря, где мягкий климат и чистый воздух.

Сейчас у Анны европейское гражданство, она живет в Португалии с бабушкой и дедушкой – родителями Аршинова, там же ходит в третий класс местной школы. Савичева же приезжает в гости к ребенку.

При этом, по данным инсайдеров, отец девочки не хочет, чтобы Анна при разводе осталась с матерью, сообщает сайт "Комсомольской правды".

В 2024 году певица уже столкнулась с хейтом в Сети из-за своего решения оставить ребенка в Португалии и редких визитов к наследнице. Подписчики певицы заявили, что разлука с матерью и недостаток личного общения негативно повлияют на ребенка. Савичевой пришлось отвечать на критику: она опубликовала эмоциональный пост.

"Вы считаете, что знаете, что лучше для моего ребенка? Если вы даете советы, готовы ли вы нести ответственность за их последствия? Подумайте об этом!" – написала исполнительница.

Также она отметила, что в важные моменты всегда находилась рядом со своим ребенком и что любая разлука с ней дается тяжело.

Хейт из-за смены образа

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/yuliasavicheva

В 2026 году певица столкнулась с негативными комментариями в Сети из-за резкой смены образа и музыкального направления. Выпускница "Фабрики звезд" прославилась как исполнительница лирических композиций – "Если в сердце живет любовь", "Высоко", "Привет", "Прости за любовь" и других. Однако в течение последних 2 лет имидж певицы начал меняться. Юлия стала поклонницей рокерского образа – короткая стрижка, макияж с густо подведенными глазами, черная и кожаная одежда.

На музыкальной премии "Жара Music Awards" в апреле 2026-го Савичева шокировала поклонников появлением на красной дорожке в черной одежде, облитой похожей на грязь субстанцией. Певица объяснила, что таким образом выразила протест против гламура.





Юлия Савичева певица Все очень боятся показать себя настоящими. Я за то, чтобы человек был в гармонии с собой, принимал себя таким, какой он есть, и показывал это другим людям.

Кроме того, Савичева вместо поп-лирики начала исполнять тяжелый рок и увлеклась экстрим-вокалом. После этого стоимость ее выступлений на корпоративах выросла с 1,5 и 2 миллионов до 3 миллионов рублей.

Однако не все поклонники оценили смену имиджа. Савичевой даже пришлось брать перерыв от социальных сетей из-за большого количества негативных сообщений и комментариев. В личном блоге в начале августа Юлия заявила, что устала от повышенного внимания к себе из-за внезапной смены публичного образа.

Спустя 10 дней она снова вернулась в блог, отметив, что перерыв позволил ей убедиться в правильности своего пути.