"Москвариум" готов принять обитателей пострадавшего севастопольского морского аквариума

"Москвариум" готов принять обитателей Севастопольского морского аквариума, которые пострадали во время шторма. Об этом заявили в пресс-службе центра.

Ранее стало известно, что из-за сильного шторма на Черном море в аквариуме Севастополя погибли до 800 животных. Как отметили специалисты, восстановить поврежденный зал получится не ранее апреля 2024 года.

После ремонта "Москвариум" готов передать коллегам несколько видов рыб. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.