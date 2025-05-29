Улицы в центре Москвы перекроют 31 мая и 1 июня

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29 мая, 13:15

Город

Москвичи засняли прогулку утки с выводком в Кузьминках

Москвичи засняли прогулку утки с выводком в Кузьминках

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Телеканал Москва 24 в рамках рубрики "Что вообще происходит" показывает происходящее в городе в режиме реального времени. Например, в Кузьминках утка вывела на прогулку своих утят. Выводок сразу привлек внимание прохожих.

Все желающие могут прислать интересные кадры в WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России и признана экстремистской) редакции по номеру телефона 8 (926) 266-24-24.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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