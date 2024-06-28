Фигуристка Ирина Слуцкая посетила конный клуб "Фили"

Фигуристка, серебряный призер Олимпийских игр Ирина Слуцкая посетила конный клуб "Фили". Он входит в городской молодежный центр "Галактика".

Верховой езде там учат детей от пяти лет и старше, но есть занятия и для взрослых. Все тренировки проводят опытные инструкторы.

"Очень здорово, что у нас в самом сердце Москвы есть такие профессиональные клубы, где можно и душой отдохнуть, и научиться верховой езде", – сказала Слуцкая.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.