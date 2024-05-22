Новости регионов: женщина прогнала палкой медведя на Колыме

Жительница Колымы напугала медведя. Зверь вышел из леса на край поселка. Подойдя к женщине, медведь встал на задние лапы. Колымчанка, в свою очередь, взяла палку и прогнала животное. В итоге медведь спрятался в лесу.

Между тем хабаровская прокуратура начала проверку после прорыва водопровода. Во время гидравлических испытаний труба не выдержала, из-под земли вырвалась струя воды, кусками асфальта разбившая окна домов и стекла машин. Затопило несколько квартир.

Подробности об этих и других актуальных темах – в эфире телеканала Москва 24.