Биолог Глазков рассказал, какие животные в подмосковных лесах проявляют агрессию в мае

Москвичей предупредили об опасности, которую несет встреча в столичных лесах с кабанами. Отмечается, что весной они обзаводятся потомством. Поэтому самки в попытке защитить детенышей могут проявлять агрессию. Рассказываем, каких еще животных стоит опасаться на природных территориях Москвы и Подмосковья.



Главное – не спровоцировать

В столичном департаменте природопользования и охраны окружающей среды рассказали, что кабаны очень редко нападают на людей. Однако если такое случается, они способны серьезно травмировать человека. Самки этих животных, например, могут сбить с ног. Также сделать попытку затоптать своего обидчика передними копытами. "В городе случаев нападения на человека не было, однако лучше знать правила поведения, чтобы обезопасить себя во время прогулки", – уточнили в ведомстве.





из сообщения столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Встреча с животным сейчас может стать особенно опасной, потому что весной кабанихи обзаводятся потомством и могут вести себя агрессивно, защищая выводок. У каждой самки, как правило, рождается по 10 поросят. Но несмотря на это, животные остаются незаметными и передвигаются по лесу абсолютно бесшумно.

По словам специалистов, важно не трогать поросят, поскольку таким образом можно спровоцировать взрослое животное. К малышам не стоит приближаться и фотографироваться с ними, не говоря уже о том, чтобы брать их на руки. Кроме того, негативную реакцию могут вызвать резкие движения, а также попытка человека сбежать, повернувшись к зверю спиной.

"Оставшись незамеченным кабанихой, нужно замереть и успокоиться. Животное уйдет само, если вы будете стоять неподвижно. Альтернативной способ спасения – медленно, без резких движений, удалиться от самки кабана", – посоветовали в ведомстве.

Вместе с тем в комитете ветеринарии столицы рассказали, что в лесопарках города специалисты уже начали раскладывать для диких зверей вакцины от бешенства. Речь идет о срифмованной в брикеты приманке на основе говяжьего жира и костной муки. В них спрятана капсула с лекарством. "При раскусывании капсулы животное получает биопрепарат, а через 21 день формируется иммунитет на срок 12 месяцев", – отметили в комитете.



Не только кабаны

Сейчас в лесах столичного региона особенно агрессивно себя ведут лоси, лисы, совы и гадюки. Об этом Москве 24 рассказал биолог Павел Глазков.

"Уже появились лосята. Сейчас их нередко встречают и находят в лесу. Если вы увидели лосенка – не надо к нему приближаться. Потому что его мама где-то рядом и будет очень агрессивно защищать своего детеныша. Лосиха одним ударом в грудь сходу убивает человека", – подчеркнул эксперт.

Если человек на прогулке заметил лосиху или ее детенышей, лучше сразу отступить, чтобы не привлекать к себе внимание. Если животное все же решит напасть, следует снять куртку и поднять вещь над головой максимально высоко, чтобы увеличиться в размере. Затем постепенно отходить назад. Также можно спрятаться за толстым стволом дерева и ходить вокруг него, скрываясь от животного. После нескольких неудачных попыток нападения лось оставит человека в покое, говорит Глазков.





Павел Глазков биолог Сейчас можно встретить лисят. Они уже подросли и начинают выбегать из нор. Детеныши очень любопытные и могут подойти к вам. Но не надо с ними взаимодействовать и приближаться. Потому что существует риск, что у лисенка моментально изменится реакция и он может вас укусить. Будет очень больно. Кроме того, можно получить заражение крови.

Еще одна опасность, с которой можно случайно столкнуться в подмосковных лесах, это гадюка обыкновенная. "Гадюка не агрессивная, но способна за себя постоять, если потянуть ее за хвост или взять в руку. Конечно, она может укусить. Реакция у нее стремительная", – предупредил биолог.

Кроме того, в лесах сейчас можно заметить маленьких совят. Приближаться к ним тоже не стоит. Взрослая сова может почувствовать, что птенцу угрожает опасность, и нападет на человека.





Павел Глазков биолог Совы нападают бесшумно. Как правило, сзади. И могут нанести очень болезненный удар по голове. Известны случаи, когда совы, защищая своих птенцов, выбивали людям глаза.

Не стоит забывать и о клещах, которые могут быть переносчиками опасных заболеваний – боррелиоза и энцефалита. Чтобы защититься от них, специалист посоветовал надевать в лес плотную, закрытую одежду и сапоги. Помимо того, каждые два часа пользоваться репеллентом и периодически себя осматривать.

