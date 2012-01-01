Биолог Глазков рассказал, почему нельзя трогать гуляющих на улицах Москвы утят

Жители столицы заметили семейство огарей, решивших прогуляться в центре города среди людей и машин. Птенцы вместе с мамой шагали по тротуару вдоль оживленной трассы в районе метро "Павелецкая" и привлекли к себе внимание прохожих. Рассказываем, почему пернатые появляются в неожиданных для горожан местах и можно ли трогать птенцов.



Неожиданные гости

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Утром 13 мая семейство огарей вышло на прогулку по Садовому кольцу в районе станции "Павелецкая". Птицы сразу привлекли внимание прохожих, которые стали снимать происходящее на телефон. Некоторые даже старались уберечь пернатых от автомобилей и не давали им выйти на проезжую часть. В тот же день семью огарей у себя в подъезде обнаружили жители дома по Новокузнецкой улице.

Начальник отдела мониторинга биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Азамат Кунафин в беседе с Москвой 24 объяснил, почему эти птицы оказываются в таких неожиданных локациях. По его словам, утята во второй половине мая отправляются к водоемам с мест гнездования. Там они будут учиться плавать.





Азамат Кунафин начальник отдела мониторинга биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды В этот период птицы с птенцами нередко появляются в неожиданных для москвичей местах, например на тротуарах и даже на проезжей части. Это видовая норма, и беспокоиться о птенцах не нужно. Однако водителям стоит быть особенно внимательными на дороге, соблюдать правила дорожного движения и пропускать утиные семьи.

По словам эксперта, огари известны тем, что подбираются себе одни из самых необычных мест для гнездования, например селятся на чердаках многоэтажек. В результате горожане могут в апреле и начале мая заметить птенцов этих птиц на крышах зданий.



"Стресс для матери"

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Горожанам не стоит трогать птенцов, которые передвигаются с матерью по улицам столицы. Об этом Москве 24 рассказал биолог Павел Глазков.

"Нельзя брать утят в руки, потому что это стресс для их матери прежде всего, а также и самих птенцов", – отметил специалист.





Павел Глазков биолог Мама-утка может вступиться за свое потомство, начнет шипеть и будет даже пытаться ущипнуть вас.

По словам Глазкова, огари ведут себя гораздо более агрессивно, чем кряквы, и могут накинуться на человека.



"Они могут пойти на контакт, если человек захочет потрогать их птенца. На самом деле огари сами по себе достаточно агрессивные. Не просто так они захватывают в том числе и городскую среду, выдавливая привычных нам крякв. Не надо брать в руки утят-огарят, потому что мама может подойти и ударить крылом", – пояснил биолог.

Специалист также развеял миф, связанный с птенцами. По его словам, утверждение, что мама-утка может бросить свое потомство, если его потрогает человек, не является правдой. У этих птиц слабо развито обоняние, и запаха людей они не ощущают.

