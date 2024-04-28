Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 апреля, 12:45

Общество

Эксперты рассказали, насколько опасно оставлять животное в автомобиле

Эксперты рассказали, насколько опасно оставлять животное в автомобиле

Новости регионов: полигон с отходами загорелся на 2,5 тыс "квадратов" в Краснодарском крае

Мужчина обнаружил змею на улице Красина в Москве

Столичные ветеринары отмечают свой профессиональный праздник 27 апреля

Песок в вольер насыпали слонам в Московском зоопарке

24 новые площадки для выгула собак появятся в Москве

Новости часа: приемные отделения шести больниц в Москве открыли после реконструкции

В Москве обустроят 24 площадки нового типа для прогулок с собаками

Всемирный день пингвина отметили в Московском зоопарке 25 апреля

Домики для уток устанавливают на Беловежском пруду в Москве

Эксперты рассказали, насколько опасно оставлять животное в автомобиле, и что грозит за порчу чужого имущества при спасении питомцев.

Проведенный эксперимент показал, что москвичи являются неравнодушными людьми, которые не могут пройти мимо попавшей в беду собаки. Один человек готов был разбить окно.

Что нужно делать, если увидел, что собака продолжительное время находится на жаре в машине? Кому звонить в первую очередь? На эти и другие вопросы ответили эксперты в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
животныеобществовидеоЕвгения Мирошкина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика