Эксперты рассказали, насколько опасно оставлять животное в автомобиле, и что грозит за порчу чужого имущества при спасении питомцев.

Проведенный эксперимент показал, что москвичи являются неравнодушными людьми, которые не могут пройти мимо попавшей в беду собаки. Один человек готов был разбить окно.

Что нужно делать, если увидел, что собака продолжительное время находится на жаре в машине? Кому звонить в первую очередь? На эти и другие вопросы ответили эксперты в эфире телеканала Москва 24.

