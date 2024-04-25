Движение на ряде улиц Москвы перекроют 26 апреля

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25 апреля, 07:15

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Водоемы в Москве начали готовить к открытию купального сезона

Водоемы в Москве начали готовить к открытию купального сезона

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Перед открытием купального сезона сотрудники МЧС приступили к обследованию дна водоемов, расположенных в столичных зонах отдыха. Специалисты поднимают на поверхность мусор, скопившийся за зиму.

К работе привлекли и городской коммунальный флот. В прошлом сезоне его суда собрали около 600 тонн плавающего мусора, ликвидировали сотню загрязнений и извлекли со дна более 20 тысяч тонн песка и грунта.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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