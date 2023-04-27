Центр Москвы временно закрыт для транспорта

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17:45

Город

В Московский зоопарк поселили белую медведицу Айку из Ростова-на-Дону

В Московский зоопарк поселили белую медведицу Айку из Ростова-на-Дону

"Актуальный репортаж": в Подмосковье собака спасла жизнь хозяйке, разбудив ее лаем

"Актуальный репортаж": кабмин поддержал законопроект о праве усыплять бездомных собак

Жители Клина показали, как развлекаются тигры в воде

Застрявшего на дереве кота удалось спасти на юге Москвы

Застрявшего на дереве кота пытаются спасти на Шипиловской улице

В Борисовских прудах нашли 15-килограммовую рыбу

Китай заберет из США панду – посланца дружбы

Житель Подмосковья спас замурованного в стену котенка

Китай вернет из США панду-посланника дружбы

Посетители Московского зоопарка скоро смогут впервые увидеть белую медведицу по кличке Айка. Животное поселилось здесь в апреле.

Айку перевезли из зоопарка в Ростове-на-Дону в рамках программы по сохранению белых медведей. В данный момент она находится на карантине. Сотрудники зоопарка сняли на видео, как живется белой медведице. На кадрах видно, что у нее есть бассейн и каменная нора.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
животныегородвидеоРоман КарловЕкатерина Фоменко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика