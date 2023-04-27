В Московский зоопарк поселили белую медведицу Айку из Ростова-на-Дону

Посетители Московского зоопарка скоро смогут впервые увидеть белую медведицу по кличке Айка. Животное поселилось здесь в апреле.

Айку перевезли из зоопарка в Ростове-на-Дону в рамках программы по сохранению белых медведей. В данный момент она находится на карантине. Сотрудники зоопарка сняли на видео, как живется белой медведице. На кадрах видно, что у нее есть бассейн и каменная нора.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.