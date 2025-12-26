Форма поиска по сайту

26 декабря, 07:00

Регионы

Росприроднадзор обратился в полицию после видео со львенком в груминг-салоне Петербурга

Пожилого шпица украли у девушки в столичном ТЦ

Шпица украли у девушки, которой стало плохо в московском ТЦ

Москвичи ищут пожилого шпица, пропавшего в торговом центре

Пингвин из документального фильма National Geographic стал звездой соцсетей

"Новости дня": учет и маркировка домашних животных могут стать обязательными в России

Лебедей, которые не отправились на зимовку, спасают в Подмосковье

В Подмосковье заметили лебедей, оказавшихся в ледяной ловушке

Число обращений в ветклиники Москвы выросло на 15%

"Вопрос спорный": стоит ли платить огромные суммы за лечение питомцев

Росприроднадзор обратился в полицию после появления в Сети видеоролика со львенком в груминг-салоне Санкт-Петербурга. Малышу на вид не больше 1,5–2 месяцев и, вероятно, его рано разлучили с матерью. В таком возрасте детенышу нужен специальный уход, иначе это приведет к проблемам со здоровьем.

По данным авторов видео, львенка по кличке Хасан привели в салон для подстригания когтей. При этом по закону физическим лицам в России запрещено держать в неволе в том числе львов, тигров и пум.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

животныерегионывидеоДмитрий НайдаДарья Ермакова

