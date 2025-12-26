Росприроднадзор обратился в полицию после видео со львенком в груминг-салоне Петербурга

Росприроднадзор обратился в полицию после появления в Сети видеоролика со львенком в груминг-салоне Санкт-Петербурга. Малышу на вид не больше 1,5–2 месяцев и, вероятно, его рано разлучили с матерью. В таком возрасте детенышу нужен специальный уход, иначе это приведет к проблемам со здоровьем.

По данным авторов видео, львенка по кличке Хасан привели в салон для подстригания когтей. При этом по закону физическим лицам в России запрещено держать в неволе в том числе львов, тигров и пум.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.