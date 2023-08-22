Новости регионов: медведь напал на людей во дворе жилого дома в Костроме

В Костроме медведь напал на людей во дворе жилого многоквартирного дома. Компания парней на лавочке успела среагировать, поэтому обошлось без последствий. Медведя после выследили в одном из районов. От испуга он забрался на дерево, пришлось применить дротики со снотворным. С высоты уснувшего зверя сняли с помощью пожарных автолестниц. Откуда он взялся на улицах города, пока не выяснили.

Крупная авария произошла под Ростовом. В Волгодонском районе при лобовом столкновении двух автомобилей погибли восемь человек, в том числе четыре ребенка. По предварительным данным, одна из легковушек вылетела на встречку, где врезалась в машину. Последняя от сильнейшего удара улетела в кювет. Прокуратура начала проверку, а следователи устанавливают причины случившегося.

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